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Прокуратура Витебщины обнаружила нарушения в охране архитектурно-культурного наследия

14.02.2017 14:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Сотрудники прокуратуры проверили, как в регионе охраняется историко-культурное наследие, и обнаружили нарушения, сообщает Генпрокуратура.

Так, некоторые памятники архитектуры, градостроительства, истории и археологии находятся в неухоженном, неудовлетворительном техническом и санитарном состоянии. Ремонта и консервации, в частности, требуют объекты в Полоцке, Оршанском, Шарковщинском районах.

Не все собственники и владельцы историко-культурных ценностей подписали соответствующие охранные обязательства. Такие факты зафиксированы в Витебске, Браславском, Глубокском, Оршанском районах.

На многие объекты историко-культурного наследия в Витебском, Дубровенском, Россонском, Толочинском и иных регионах нет проектной документации зон охраны с режимами их содержания и использования.

По итогам проверок местным органам власти внесли 19 актов надзора. Прокуратура области направила в облисполком представление, в котором потребовала устранить нарушения и рассмотреть вопрос о привлечении виновных к дисциплинарной ответственности.

 
Теги: Витебск
 
 
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Ремонта и консервации, в частности, требуют объекты в Полоцке, Оршанском, Шарковщинском районах.

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