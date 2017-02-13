Сотрудники прокуратуры проверили, как в регионе охраняется историко-культурное наследие, и обнаружили нарушения, сообщает Генпрокуратура.

Так, некоторые памятники архитектуры, градостроительства, истории и археологии находятся в неухоженном, неудовлетворительном техническом и санитарном состоянии. Ремонта и консервации, в частности, требуют объекты в Полоцке , Оршанском, Шарковщинском районах.

Не все собственники и владельцы историко-культурных ценностей подписали соответствующие охранные обязательства. Такие факты зафиксированы в Витебске, Браславском, Глубокском, Оршанском районах.

На многие объекты историко-культурного наследия в Витебском, Дубровенском, Россонском, Толочинском и иных регионах нет проектной документации зон охраны с режимами их содержания и использования.

По итогам проверок местным органам власти внесли 19 актов надзора. Прокуратура области направила в облисполком представление, в котором потребовала устранить нарушения и рассмотреть вопрос о привлечении виновных к дисциплинарной ответственности.