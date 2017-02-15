Новые правила поставки нефти и газа из России в Беларусь, которые решат все спорные вопросы между сторонами, могут быть приняты в ближайшее время. Соответствующий проект протокола был подготовлен зампредами правительства РБ и РФ Владимиром Семашко и Аркадием Дворковичем, сообщает РИА «Новости» ссылкой на вице-премьера Беларуси.

«В прошлую пятницу мы провели очередные переговоры, составили проект протокола, завизировали его с моим визави Дворковичем. Сейчас он находится на рассмотрении в руководстве России. Надеюсь, возможно, что на следующей неделе он увидит свет», - сказал Семашко.