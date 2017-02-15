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Беларусь и Россия решат нефтегазовые вопросы на следующей неделе
16.02.2017 11:00 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Новые правила поставки нефти и газа из России в Беларусь, которые решат все
«В прошлую пятницу мы провели очередные переговоры, составили проект протокола, завизировали его с моим визави Дворковичем. Сейчас он находится на рассмотрении в руководстве России. Надеюсь, возможно, что на следующей неделе он увидит свет», - сказал Семашко.
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