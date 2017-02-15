МИНСК, 16 фев — Sputnik. Суд Ленинского района Минска вынес решение в отношении гражданина России Тимофея Ермакова, который участвовал в попытке срыва брифинга спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины, передает корреспондент Sputnik.

Инцидент в минском "Президент-Отеле" произошел накануне вечером: во время традиционного брифинга после переговоров трехсторонней группы четыре человека, присутствовавших в отеле, стали скандировать "Прекратите минские переговоры!" и разбрасывать листовки с требованием от Москвы "оказать необходимую помощь ополчению ДНР и ЛНР". Протестующих удалили из зала, один из них — 27-летний Ермаков, член не зарегистрированной в РФ партии "Другая Россия" — задержан и доставлен в РУВД Ленинского района, где на него был составлен протокол об административном правонарушении.

В зал суда Ермаков прибыл в сопровождении сотрудника милиции в штатском. До начала рассмотрения он рассказал, что учился в Российском университете театрального искусства (ГИТИС) на актерском отделении.

Как передает корреспондент Sputnik, суд приговорил активиста к пяти суткам ареста.

"Учитывая характер содеянного, а также то, что он впервые совершил административное правонарушение на территории Беларуси, а также то, что он раскаялся в содеянном, назначить ему пять суток ареста", — сказал судья.

Согласно постановлению суда, данное решение может быть обжаловано в установленном порядке в течение пяти дней.

Судебное рассмотрение длилось около получаса, после оглашения решения Ермаков в сопровождении сотрудника милиции вышли издания суда и сели в милицейский автомобиль. Наручники на Ермакова в зале суда не надевали.

Ранее в МИД Беларуси прокомментировали произошедшее в "Президент-Отеле", назвал попытку срыва брифинга Сайдика сознательной провокацией , направленной не только на препятствование переговорного процесса между Украиной и самопровозглашенными республиками, но и дискредитацию Минска как площадки, на которой проходят консультации в рамках урегулирования конфликта в Донбассе.