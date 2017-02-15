МИНСК, 16 фев — Sputnik. Каждый восьмой минчанин неправильно вводил данные счетчиков при оплате коммунальных услуг в ЕРИП, сообщили Sputnik в четверг в организации.

Минчане получили возможность вводить данные счетчиков в ЕРИП в конце минувшего года после перехода к новой системе оплаты коммунальных услуг.

"Несмотря на неоднократное распространение в средствах массовой информации пошаговой инструкции по внесению данных счетчиков при оплате услуг ЖКУ, в январе каждый восьмой житель Минска проявил ненужную изобретательность при совершении данного действия", — сообщили в ЕРИП.

Как уточнили в организации, наиболее распространенная ошибка — внесение в ЕРИП данных по фактическому потреблению за прошедший период.

"Еще раз акцентируем внимание всех плательщиков за ЖКУ — не нужно проявлять излишнюю креативность при вводе данных по потребленной воде и другим коммунальным услугам. Просто вносите в систему в момент оплаты ЖКУ текущее значение ваших счетчиков. Не фактическое потребление, не цифру 0, а именно текущее значение. Система сама все рассчитает", — заявила заместитель председателя правления Небанковская кредитно-финансовая организация "ЕРИП" Наталья Штевнина.

В ЕРИП напомнили: оптимальный временной период для внесения данных счетчиков — с 15 по 25 число каждого календарного месяца. Подробная инструкция по вводу показаний счетчиков и оплате коммуналки через ЕРИП размещена на сайте организации.