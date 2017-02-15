﻿ От "Малиновки" до "Площади Ленина". Колясочник протестировал доступность метро. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

От "Малиновки" до "Площади Ленина". Колясочник протестировал доступность метро

16.02.2017 19:53 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Александр Авдевич, который передвигается на инвалидной коляске, 16 февраля протестировал доступность нескольких станций минского метро. Его резюме: колясочникам стоит активнее включаться в городскую среду. Со станции на станцию доехать можно, пусть порой и с помощью.


Александр Авдевич. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Житель Лиды Александр Авдевич снял видео о том, как колясочник в Минске может доехать со станции «Малиновка» на станцию «Площадь Ленина». Видео он выложил в своем блоге InvaLIFE на Youtube.

На станции «Малиновка» Александр дважды воспользовался лифтом: сначала чтобы спуститься с уровня земли в вестибюль, потом — на платформу. По пути он объясняет зрителям: в Минске всего несколько изначально безбарьерных станций.

Работники метрополитена общаются с ним вежливо, уточняют, куда едет и нужно ли сопровождение. Александр едет на станцию «Площадь Ленина». По пути отмечает: в Минске вход в метро для колясочников и их сопровождающих бесплатный.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

Александр от сопровождения отказался, но сотрудники метро все равно говорят:

— Сопровождать положено, поэтому без обид.

— Класс, мне нравится такая вежливость, — добродушно комментирует парень.

На станции метро «Площадь Ленина», где нет лифта, пассажира уже ждут работники метро. Трое мужчин помогают коляске подняться по неприспособленной лестнице.

— Специальные подъемники, конечно, закупили. Если бы я попросил, один из них бы достали. Но на мой взгляд они неудобные — зря потраченные деньги, либо для очень тяжелых людей, — рассказывает TUT.BY Александр Авдевич. — Я достаточно часто пользуюсь метро.

Резюме такое:

— Ездить можно. Все доступно, хоть и на многих станциях нужна помощь. Кстати, я обращался в метрополитен с письмом — прошу отметить на карте метро станции, которые дружелюбны для инвалидов. Это очень нужная информация. Если кто-то не хочет, чтобы его носили — хотя бы сможет узнать, по каким станциям получится ездить самостоятельно.

Сегодня Александр выложил и видео о том, как он пользуется маршруткой Лида-Минск. Парень призывает колясочников активнее осваивать городскую среду. Возможно, тогда она быстрее подстроится под нужды разных людей.

Сам Александр ведет активную жизнь. В прошлом году он проехал на хендбайке по 12 странам Европы.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Авдевич, который передвигается на инвалидной коляске, сегодня протестировал доступность нескольких станций минского метро. Его резюме: колясочникам...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
"Дешевле не работать". Как в Витебске прошла встреча помощника президента с "тунеядцами"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика