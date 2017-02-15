Александр Авдевич, который передвигается на инвалидной коляске, 16 февраля протестировал доступность нескольких станций минского метро. Его резюме: колясочникам стоит активнее включаться в городскую среду. Со станции на станцию доехать можно, пусть порой и с помощью.



Александр Авдевич. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Житель Лиды Александр Авдевич снял видео о том, как колясочник в Минске может доехать со станции «Малиновка» на станцию «Площадь Ленина». Видео он выложил в своем блоге InvaLIFE на Youtube.

На станции «Малиновка» Александр дважды воспользовался лифтом: сначала чтобы спуститься с уровня земли в вестибюль, потом — на платформу. По пути он объясняет зрителям: в Минске всего несколько изначально безбарьерных станций.

Работники метрополитена общаются с ним вежливо, уточняют, куда едет и нужно ли сопровождение. Александр едет на станцию «Площадь Ленина». По пути отмечает: в Минске вход в метро для колясочников и их сопровождающих бесплатный.

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Александр от сопровождения отказался, но сотрудники метро все равно говорят:

— Сопровождать положено, поэтому без обид.

— Класс, мне нравится такая вежливость, — добродушно комментирует парень.

На станции метро «Площадь Ленина», где нет лифта, пассажира уже ждут работники метро. Трое мужчин помогают коляске подняться по неприспособленной лестнице.

— Специальные подъемники , конечно, закупили. Если бы я попросил, один из них бы достали. Но на мой взгляд они неудобные — зря потраченные деньги, либо для очень тяжелых людей, — рассказывает TUT.BY Александр Авдевич. — Я достаточно часто пользуюсь метро.

Резюме такое:

— Ездить можно. Все доступно, хоть и на многих станциях нужна помощь. Кстати, я обращался в метрополитен с письмом — прошу отметить на карте метро станции, которые дружелюбны для инвалидов. Это очень нужная информация. Если кто-то не хочет, чтобы его носили — хотя бы сможет узнать, по каким станциям получится ездить самостоятельно.

Сегодня Александр выложил и видео о том, как он пользуется маршруткой Лида-Минск. Парень призывает колясочников активнее осваивать городскую среду. Возможно, тогда она быстрее подстроится под нужды разных людей.

Сам Александр ведет активную жизнь. В прошлом году он проехал на хендбайке по 12 странам Европы.