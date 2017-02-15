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От "Малиновки" до "Площади Ленина". Колясочник протестировал доступность метро
16.02.2017 19:53 — Новости Общества | Tut.by
Александр Авдевич, который передвигается на инвалидной коляске, 16 февраля протестировал доступность нескольких станций минского метро. Его резюме: колясочникам стоит активнее включаться в городскую среду. Со станции на станцию доехать можно, пусть порой и с помощью.
Житель Лиды Александр Авдевич снял видео о том, как колясочник в Минске может доехать со станции «Малиновка» на станцию «Площадь Ленина». Видео он выложил в своем блоге
На станции «Малиновка» Александр дважды воспользовался лифтом: сначала чтобы спуститься с уровня земли в вестибюль, потом — на платформу. По пути он объясняет зрителям: в Минске всего несколько изначально безбарьерных станций.
Работники метрополитена общаются с ним вежливо, уточняют, куда едет и нужно ли сопровождение. Александр едет на станцию «Площадь Ленина». По пути отмечает: в Минске вход в метро для колясочников и их сопровождающих бесплатный.
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Александр от сопровождения отказался, но сотрудники метро все равно говорят:
— Сопровождать положено, поэтому без обид.
— Класс, мне нравится такая вежливость, — добродушно комментирует парень.
На станции метро «Площадь Ленина», где нет лифта, пассажира уже ждут работники метро. Трое мужчин помогают коляске подняться по неприспособленной лестнице.
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Резюме такое:
— Ездить можно. Все доступно, хоть и на многих станциях нужна помощь. Кстати, я обращался в метрополитен с письмом — прошу отметить на карте метро станции, которые дружелюбны для инвалидов. Это очень нужная информация. Если кто-то не хочет, чтобы его носили — хотя бы сможет узнать, по каким станциям получится ездить самостоятельно.
Сегодня Александр выложил и видео о том, как он
Сам Александр ведет активную жизнь. В прошлом году он
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Александр Авдевич, который передвигается на инвалидной коляске, сегодня протестировал доступность нескольких станций минского метро. Его резюме: колясочникам...
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