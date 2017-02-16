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Брал взаймы на "лечение и бизнес". Брестчанина обвиняют в мошенничестве на 18 тысяч долларов

17.02.2017 16:32 — Новости Общества | Tut.by  
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По факту мошенничества расследуется уголовное дело в отношении 24-летнего брестчанина. Под разными предлогами (развитие собственного бизнеса или лечение) он выманил у семи человек деньги на сумму более 18 тысяч долларов. Но возвращать долг не собирался, сообщает Управление Следственного комитета по Брестской области.

По версии следствия, в 2015—2016 годах путем обмана и злоупотребления доверием парень завладел деньгами семи человек. В качестве предлогов он называл развитие виртуального проекта, открытие кафе, вклад в интернет-игру, дорогостоящее лечение родственника. Вернуть деньги обещал с 50% надбавкой.

— При этом мужчина не намеревался выполнять вышеуказанные действия и возвращать долг. Кроме того, он убедил родственника оформить на себя кредит в банке на сумму 20 млн неденоминированных рублей, с обязательством его уплаты, но этого не сделал, — рассказала официальный представитель УСК области Марина Дранькова.

Известно, что в этот период парень пару месяцев был поваром в ресторане Бреста, а потом официально не работал. Уроженец Кобрина, жил в областном центре с 2014 года.

В январе 2017 фигурант был заключен под стражу. Следователи полагают, что пострадавших от его действий может быть больше. В таком случае граждан просят сообщать об этом по телефонам: 8 (0162) 27 38 03 либо 8 (0162) 27 37 00 (дежурная часть УСК по Брестской области) или на линию 102 (общий номер милиции).

 
Теги: Брест
 
 
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Парень взял взаймы у семерых человек, но деньги не вернул. А еще попросил родственника оформить на свое имя кредит, а выплаты взять на себя. Но обещание не сдержал.

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