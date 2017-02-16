|
"Марш рассерженных белорусов" начался с акции анархистов
17.02.2017 17:51 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 фев – Sputnik. Несанкционированная акция протеста белорусской оппозиции проходит в пятницу вечером в центре Минска, передает корреспондент Sputnik c места событий.
© Фото: Алена Германович, БелаПАН
Оппозиционные активисты недовольны действием Декрета №3 — так называемого "налога на тунеядство". В ходе "Марша рассерженных белорусов" собравшиеся планируют высказаться против нормативного акта и пройти от Октябрьской площади до здания Министерства по налогам и сборам.
Несанкционированная акция началась с прихода молодых анархистов, которые развернули на ступенях Дворца Республики растяжки и вывесили красно-черные флаги.
К началу акции на Октябрьской площади собралось около сотни человек, в том числе главный организатор – экс-кандидат в президента 2010 года Николай Статкевич. Пришли поддержать его и некоторые другие активисты оппозиции.
Несмотря на то, что мероприятие не санкционированно белорусскими властями, сотрудники правоохранительных органов в начале акции никак не вмешивались в ход "Марша рассерженных белорусов". Аналогичные мероприятия планировали провести и в некоторых областных центрах, однако там идея так и осталась нереализованной.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Организаторы несанкционированного шествия назвали его "Маршем рассерженных белорусов".
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии