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"Марш рассерженных белорусов" начался с акции анархистов

17.02.2017 17:51 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 фев – Sputnik. Несанкционированная акция протеста белорусской оппозиции проходит в пятницу вечером в центре Минска, передает корреспондент Sputnik c места событий.

"Марш рассерженных белорусов" начался с акции анархистов
© Фото: Алена Германович, БелаПАН
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Оппозиционные активисты недовольны действием Декрета №3 — так называемого "налога на тунеядство". В ходе "Марша рассерженных белорусов" собравшиеся планируют высказаться против нормативного акта и пройти от Октябрьской площади до здания Министерства по налогам и сборам.

Несанкционированная акция началась с прихода молодых анархистов, которые развернули на ступенях Дворца Республики растяжки и вывесили красно-черные флаги. 

К началу акции на Октябрьской площади собралось около сотни человек, в том числе главный организатор – экс-кандидат в президента 2010 года Николай Статкевич. Пришли поддержать его и некоторые другие активисты оппозиции.

Несмотря на то, что мероприятие не санкционированно белорусскими властями, сотрудники правоохранительных органов в начале акции никак не вмешивались в ход "Марша рассерженных белорусов". Аналогичные мероприятия планировали провести и в некоторых областных центрах, однако там идея так и осталась нереализованной.

 
Теги: Минск
 
 
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Организаторы несанкционированного шествия назвали его "Маршем рассерженных белорусов".

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