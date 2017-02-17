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Мы – друзья «БВГ»
17.02.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета
С давних лет я постоянный читатель «Белорусской военной газеты. Во славу Родины». Теперь читаю газету в двух вариантах: вечером — в электронном, а на следующий день — с печатного листа.
«БВГ» выписываю и потому что офицер, и потому что руководитель центра военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки «Варяг», работающего в средней школе № 2 города Слонима. Нахожу много полезной информации и для себя, и для ребят — будущих защитников Отечества. На мой взгляд, «Белорусская военная газета. Во славу Родины» — одна из лучших в Беларуси. Уверен в этом.
К слову, 18 февраля на Слонимщине мы проводим первенство по пулевой стрельбе на призы имени Ф. М. Синичкина. Среди главных призов будет подписка на «БВГ».
Майор запаса Виктор Герасимчик, г. Слоним
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С давних лет я постоянный читатель «Белорусской военной газеты. Во славу Родины». Теперь читаю газету...
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