МИНСК, 19 фев — Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ о признании в РФ документов, которые выданы гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины до политического урегулирования ситуации в регионе, передает РИА Новости .

Теперь граждане Украины и лица без гражданства, которые постоянно проживают на территории Донецкой и Луганской областей, могут въезжать и выезжать из России без оформления виз на основании документов, удостоверяющих личность.

"Россия продолжает защищать права и свободы человека и гражданина, оставаясь оплотом соблюдения принципов и норм международного гуманитарного права", — сообщила исполняющая обязанности главы МИД ДНР, представитель республики в политической подгруппе Наталья Никонорова.

С апреля 2014 года украинские власти ведут военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявивших о своей независимости. По данным ООН, жертвами боевых действий стали более 10 тысяч человек.