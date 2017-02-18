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Путин подписал указ о признании паспортов ДНР и ЛНР
19.02.2017 14:49 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 фев — Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ о признании в РФ документов, которые выданы гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины до политического урегулирования ситуации в регионе, передает
Теперь граждане Украины и лица без гражданства, которые постоянно проживают на территории Донецкой и Луганской областей, могут въезжать и выезжать из России без оформления виз на основании документов, удостоверяющих личность.
"Россия продолжает защищать права и свободы человека и гражданина, оставаясь оплотом соблюдения принципов и норм международного гуманитарного права", — сообщила исполняющая обязанности главы МИД ДНР, представитель республики в политической подгруппе Наталья Никонорова.
С апреля 2014 года украинские власти ведут военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявивших о своей независимости. По данным ООН, жертвами боевых действий стали более 10 тысяч человек.
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Граждане Украины, проживающие на территориях самопровозглашенных республик, могут посещать Россию без оформления виз.
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