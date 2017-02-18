С первых дней открытия ТРЦ Galleria Minsk постоянными гостями центра стали не только любители шопинга, но и подростки, которые собираются компаниями и сидят в холлах по 4−5 часов. Администрации даже пришлось устанавливать правила, чтобы ребята не мешали покупателям и не вели себя вызывающе. Мы узнали, в чем причина такой популярности торгового центра среди подростков и чем они вообще там занимаются.





«Тут нельзя шуметь, поэтому ребята пошли на 2 этаж на гитаре играть»

В субботу после 6 вечера мы поднимаемся на последний этаж торгового центра на проспекте Победителей. Этот холл рядом с фудкортом для школьников, пожалуй, самое популярное место. Сразу после открытия тут были даже кресла-мешки, но после того, как территорию оккупировали подростки — оставили только деревянные сидушки. Но ребята все равно тусуются здесь или этажом ниже. В основном все собираются в 16−17 часов, а расходятся после 20.

У фудкорта встречаем восьмиклассницу Алесю. Она говорит, что сегодня из ее компании пришло 30 человек, но иногда бывает и 50. Все в одном месте собраться не могут, поэтому кучкуются по этажам.

— Мы все списываемся во «Вконтакте», собираемся тут и тусуемся. Сюда ехать всем очень удобно, потому что центр. Я добираюсь за минут 40 на метро от дома.





— Мне вообще полтора часа ехать, — добавляет друг Алеси.

Но расстояние ребят не останавливает.

— Нам нравится, потому что здесь очень красиво!

А вот бесплатный wi-fi для этой компании не главное. Девушка говорит, что все просто общаются между собой.

— Мы просто сидим тут разговариваем, играем в игры — в «пианино», во что угодно. Ходим в «Евроопт». Берем попить, чупа-чупсы, лепешки, кто-то покупает багет и майонез. Тут нельзя шуметь, поэтому ребята пошли на второй этаж на гитаре играть. Бывает, бунтарим и нас гоняют охранники.

Ребята говорят, что сегодня одного уже выгнали за то, что он сидел на подоконнике и огрызался.





К слову, администрация ТРЦ после такого наплыва школьников приняла некоторые правила и охранники периодически подходят к детям и делают замечания, когда они начинают вести себя вызывающе, слишком шумно или мешают остальным гостям. Бывает и такое, что школьники пользуются эвакуационным выходом рядом с местом своей дислокации. «Эти двери нельзя трогать! Это служебный выход», — пытаются их останавить охранники, а мы интересуемся, чего здесь школьникам не хватает.

— Идеально тут было бы просто положить ковер, чтобы мы могли сесть в круг. А то мы садимся на пол и нас выгоняют. И музычку бы какую-нибудь, чтобы качало, — говорят они.





Летом же, по словам ребят, они будут гулять на Немиге и в Парке Победы.

— Мы там во фрисби играем, — добавляют девушки.

«Летом нас здесь не будет»

Девятиклассница Саша с друзьями сидит этажом ниже. Тут тоже собралась довольно большая компания. Девушка говорит, что приходит сюда почти каждый день.

— Тут тепло просто. Погода пока не позволяет на улице тусоваться, но летом нас здесь не будет. На улице около фонтана есть площадка, там в волейбол удобно играть.





Ее друг Евгений ест лепешку из кулинарии магазина и добавляет, что в торговом центре они собираются «просто пообщаться».

— Ну и тут магазинов много, можно шмотки посмотреть какие-нибудь. Туалет есть, конечно. Все стекаются сюда — можно познакомиться с кем-нибудь.





С охранниками у ребят проблемы возникают только когда в компании начинают кричать.

— Ну прямо, чтобы выгоняли — такое было один раз. Там ребята были постарше и нетрезвые все.

«Wi-fi у меня и свой есть»

На этом же этаже появляются несколько ребят со скейтами в руках. «Каталку свою убери!», — говорят они своему другу на самокате. Девятиклассники рассказывают, что пришли сюда в первый раз.

— Мы пришли сюда просто чтобы согреться, но вообще хотели увидеть магазин Gucci. Если с компанией приходить, то да, тут можно потусоваться. Но сюда еще быдло приходит — наши друзья. Потому что тут тепло и посидеть можно. А wi-fi у меня и свой есть.





Парни говорят, что любят перекусить в KFC. Один из них уточняет, есть ли эта сеть на фудкорте. «Все ясно, здесь негде есть», — говорит он, узнав о ее отсутствии.

В углу у окна стоит гитара, но расчехлять ее никто пока не решается — охранники следят за обстановкой и прогуливаются рядом. За музыку подросткам уже делали замечание.

Школьница Даша из этой компании говорит, что ребята приезжают сюда с разных районов потому что всем удобно собираться в центре.

— В общем, мы приходим сюда, идем за едой в «Евроопт», сидим тут общаемся, обнимаемся, кто-то ходит покурить. Тут тепло, есть wi-fi, друзей больше и здесь ходит много людей — можно с кем-то познакомиться.





С охранниками, как замечает девушка, отношения складываются по-разному.

— Иногда увидим кого-то из друзей, бежим обниматься, подходит охранник и говорит: «Мы сейчас вас выгоним». А за что?

«Иногда с девочками знакомимся»

Тут же с друзьями отдыхает десятиклассник и видеоблогер Дима. Парень приходит сюда со дня открытия — тогда он даже залез на крышу здания.

— Вообще тут просто весело и много людей, иногда с девочками знакомимся. Есть wi-fi, еда в магазине, тепло — как дома. Просто всякой фигней страдаем, по полу качаемся. Охрана, кстати, здесь хорошая, я как-то дурачился, ко мне подошел один и сказал: «Не придуривайся!» и все.





Ребята говорят, что в среднем тусуются тут по 4 часа или «пока не надоест» и отмечают, что в ТЦ не хватает магазинов спортивных товаров и баскетбольной площадки. Парни указывают на пустующий павильон и говорят, что было бы неплохо отдать такое помещение для развлечения подросткам.

— Чтобы заниматься баскетболом от души, только не очень дорого и можно было, например, бронировать место, — добавляют ребята.

Все школьники сходятся во мнении, что здесь им не хватает музыки, одного пространства и мягких пуфиков, которые убрали. Тогда, считают подростки, они бы никому не мешали.



