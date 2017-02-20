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В Минске составили топ-10 ЖЭУ. В лидерах Фрунзенский район

21.02.2017 07:30 — Новости Общества | Tut.by  
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В столице составили топ-10 столичных ЖЭУ, в которые в 2016 году поступило наименьшее количество заявок от жителей, пишет агентство «Минск-Новости». Какие организации получили наивысшие баллы и какие дома они обслуживают — в материале.


Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

Глава столичного ЖКХ Виталий Смирнов рассказал, что они проанализировали, какое количество заявок по поводу оказания тех или иных жилищно-коммунальных услуг поступило с одного лицевого счета (квартиры или комнаты в коммуналке) в контакт-центр ЖКХ Минска по номеру 115 в минувшем году. Оказалось, что в среднем по всем 48 ЖЭУ столицы этот показатель составил 2,44 заявки. Лучшими оказались следующие организации.

— ЖЭУ-1 ЖКХ Октябрьского района (1,13 заявки). Обслуживает данные дома.

— ЖЭУ-6 ЖКХ Первомайского района (1,16 заявки). Обслуживает следующие сооружения.

— ЖЭУ-9 ЖКХ № 2 Фрунзенского района (1,31). Обслуживает данные дома.

— ЖЭУ-4 ЖКХ Центрального района (1,33). Обслуживает следующие и следующие сооружения.

— ЖЭУ-4 ЖКХ Московского района (1,4). Данных об обслуживаемых объектах в открытом доступе нет.

— ЖЭУ-3 ЖКХ Советского района (1,41). Обслуживает данные дома.

— ЖЭУ-4 ЖКХ № 1 Фрунзенского района (1,44), Обслуживает следующие сооружения.

— ЖЭУ-6 ЖКХ № 2 Фрунзенского района (1,45). Обслуживает данные дома.

— ЖЭУ-1 ЖКХ № 1 Фрунзенского района (1,66). Обслуживает следующие сооружения.

— ЖЭУ-5 ЖКХ Заводского района (1,71). Обслуживает данные дома.

Как видим, больше всего из них находится во Фрунзенском районе. Кроме того, на основании тех же данных коммунальники сделали и обратный рейтинг.

«Мы составили и топ-10 ЖЭУ, у которых работа в данном направлении организована худшим образом. Список возглавляют жилищно-эксплуатационные участки с рейтингом 4,36, 4,28, 4,19 заявки с лицевого счета. Уже сделаны соответствующие выводы, в том числе по пересмотру кадрового состава этих предприятий», — пояснил Смирнов.

Если вас обслуживает одно из вышеперечисленных ЖЭУ, напишите в комментариях, соответствует ли качество работ высоким позициям в рейтинге.

 
Теги: Минск
 
 
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Какие организации получили наивысшие баллы и какие дома они обслуживают - в материале.

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