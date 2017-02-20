В столице составили топ-10 столичных ЖЭУ, в которые в 2016 году поступило наименьшее количество заявок от жителей, пишет агентство « Минск-Новости ». Какие организации получили наивысшие баллы и какие дома они обслуживают — в материале.



Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

Глава столичного ЖКХ Виталий Смирнов рассказал, что они проанализировали, какое количество заявок по поводу оказания тех или иных жилищно-коммунальных услуг поступило с одного лицевого счета (квартиры или комнаты в коммуналке) в контакт-центр ЖКХ Минска по номеру 115 в минувшем году. Оказалось, что в среднем по всем 48 ЖЭУ столицы этот показатель составил 2,44 заявки. Лучшими оказались следующие организации.

Как видим, больше всего из них находится во Фрунзенском районе. Кроме того, на основании тех же данных коммунальники сделали и обратный рейтинг.

«Мы составили и топ-10 ЖЭУ, у которых работа в данном направлении организована худшим образом. Список возглавляют жилищно-эксплуатационные участки с рейтингом 4,36, 4,28, 4,19 заявки с лицевого счета. Уже сделаны соответствующие выводы, в том числе по пересмотру кадрового состава этих предприятий», — пояснил Смирнов.

Если вас обслуживает одно из вышеперечисленных ЖЭУ, напишите в комментариях, соответствует ли качество работ высоким позициям в рейтинге.