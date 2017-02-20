|
Нацбола Ермакова депортировали из Беларуси
21.02.2017 13:45 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 фев — Sputnik. Активиста национал-большевистской партии "Другая Россия" Тимофея Ермакова, который пытался сорвать в Минске брифинг представителя ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Украине, выдворили из Беларуси, говорится в сообщении партии, распространенном во вторник днем.
© Sputnik / Виктор Толочко
Суд Ленинского района вынес решение в отношении Ермакова 16 февраля: 27-летний гражданин России за акцию в "Президент-Отеле", направленную на срыв брифинга Сайдика, — мужчина был
"Тимофей Ермаков на свободе. Его депортировали в Москву по истечении пяти суток ареста. Тимофею запрещен въезд на территорию Республики Беларусь в течение пяти лет", — говорится в сообщении.
Там также отмечается, что отправили Ермакова авиарейсом в Москву накануне: в аэропорту "Домодедово" его встретили сотрудники Центра по противодействию экстремизму для проведения профилактической беседы.
"Тимофей выражает благодарность белорусским спецслужбам за проявленную заботу и комфортную доставку на родину, а также ценит внимание российских спецслужб к его скромной персоне", — сказали в партии.
Инцидент в минском "Президент-отеле"
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нацбол, которого судил белорусский суд, отбыл наказание в республике, был доставлен в аэропорт и посажен на самолет до Москвы.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии