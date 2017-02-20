МИНСК, 21 фев — Sputnik. Активиста национал-большевистской партии "Другая Россия" Тимофея Ермакова, который пытался сорвать в Минске брифинг представителя ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Украине, выдворили из Беларуси, говорится в сообщении партии, распространенном во вторник днем.



© Sputnik / Виктор Толочко Суд назначил нацболу Ермакову 5 суток ареста

Суд Ленинского района вынес решение в отношении Ермакова 16 февраля: 27-летний гражданин России за акцию в "Президент-Отеле", направленную на срыв брифинга Сайдика, — мужчина был приговорен к пяти суткам ареста . В ходе заседания нацбол свою вину признал, поэтому и получил относительно мягкое наказание.

"Тимофей Ермаков на свободе. Его депортировали в Москву по истечении пяти суток ареста. Тимофею запрещен въезд на территорию Республики Беларусь в течение пяти лет", — говорится в сообщении.

Там также отмечается, что отправили Ермакова авиарейсом в Москву накануне: в аэропорту "Домодедово" его встретили сотрудники Центра по противодействию экстремизму для проведения профилактической беседы.

"Тимофей выражает благодарность белорусским спецслужбам за проявленную заботу и комфортную доставку на родину, а также ценит внимание российских спецслужб к его скромной персоне", — сказали в партии.

Инцидент в минском "Президент-отеле" произошел 15 февраля вечером : во время традиционного брифинга после переговоров трехсторонней группы четыре человека, присутствовавших в отеле, стали скандировать "Прекратите минские переговоры!" и разбрасывать листовки с требованием "оказать необходимую помощь ополчению ДНР и ЛНР". Протестующих удалили из зала, один из них — 27-летний Ермаков, член не зарегистрированной в РФ партии "Другая Россия" — был задержан и доставлен в РУВД Ленинского района. Суд над нацболом был проведен на следующий день.