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"Хотел жить в солнечной Австралии, эта страна меня бесит". Что говорил Казакевич после задержания
21.02.2017 14:17 — Новости Общества | Tut.by
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Из показаний потерпевших и свидетелей выяснилось: молодой человек совершил нападение молча. За 10 минут нахождения в ТЦ «Европа» он не проронил ни слова.
Старшему администратору ТЦ 61 год, но продолжает работать на пенсии. В тот день он был на работе вместе с коллегой, «можно сказать одни на три этажа».
— Когда мы только открылись, нас было шесть администраторов, и старшая сидела на видеонаблюдении. Так было, — вспоминает Владимир Рак. — В момент убийства я находился в служебном помещении, забежал мой коллега и сказал: «Нажимайте тревожную кнопку».
Сразу после трагедии многие не раз задавались вопросом, почему Казакевича задерживали простые посетители и продавцы, а
— Есть ли в ваших обязанностях пункт о том, что нужно следить за порядком? — спросил у свидетеля муж погибшей Александр Александронец.
— Мы же не охрана. Но если в магазинах случается ЧП, вызываем милицию. Такое было не раз.
— Когда к вам забежал второй администратор, вы закрыли дверь изнутри и все время находились там, — уточнил потерпевший.
— Так нас было человек 10, много женщин, — пояснил старший администратор.
Страшное убийство произошло на глазах 23-летней сотрудницы кафе «Планета пиццы» Надежды. В начале шестого вечера она вышла из кафе и увидела перед собой парня в маске.
— Думала, это розыгрыш, будет шоу, — рассказывает в суде Надежда. — А потом заметила, как убегает женщина, а парень наносит ей удар бензопилой по шее. Потом она упала, он стал доставать чехол, думала — это автомат, бросилась бежать, а он уже шел на меня с топором.
Надежда убежала на кухню, вызвала милицию. Уже после нападения она увидела, что их посетительницу в кафе ранили.
— О ком она рассказывает? — поинтересовался судья у обвиняемого.
— Да я вообще плохо помню событий в пиццерии, — ответил Казакевич.
После допроса свидетелей в суде зачитали показания молодого человека в первый день задержания. Допрос проходил в присутствии психолога. Судя по тому, как и что говорит Казакевич, он чувствует себя абсолютно спокойно, часто повторяет «типа того», «угу», «пофиг», «блин», «бесит». Свои показания он начинает с обращения к адвокату: «Лучше рассказывать, получается? Ну пофиг, давайте». Показания очень похожи на те объяснения, которые
Он признался, что действовал из «жажды убийства, насилия». Хотел устроить теракт, но посчитал, это «слишком круто «. Начал в интернете искать огнестрельное оружие, его остановило только то, что не поверил продавцу, посчитав мошенником.
— Вы атеист? — спросил следователь Казакевича после задержания.
— Угу.
— А какие отношения с родители?
— Семья у меня отличная, в Германии дом, в Минске много квартир. Как бы все нормально, питание тоже.
— Вы знали девушек, на которых напали? — уточнил следователь.
— Я без понятия. Какая разница? По шее и все.
— Вы знали, что в ТЦ стоят видеокамеры?
— Я был в курсе. Ну и что? Без разницы, пофиг. Надо было зарезать, как можно больше.
— Чего вы хотели добиться?
— Да просто повеселиться. (…) Я обычный такой, нормальный, такие планы приходили в голову, когда бесился.
— Наркотики употребляли?
— Нет, не пил, не курил. Сегодня первый раз в жизни выпил 150 грамм водки, — отвечает Казакевич.
Он признается, что хотел бы жить в другой стране.
— Жил бы я в солнечной Австралии, а тут все бесит, страна бесит. Там теплее. Когда ездил в теплые страны, настроение было получше.
После 9 класса он хотел поступить в колледж искусств, но понял, что это «неперспективно». Одно время играл на гитаре, слушал рок и хип-поп, школу закончил со средним баллом 6,9.
Напомним, 8 октября 17-летний Влад Казакевич напал на посетителей ТЦ "Европа" в центре столицы. Он пришел в торговый центр с топором и бензопилой, спрятанными в чехле для гитары. В результате погибла 43-летняя женщина. Пострадали двое: 46-летняя посетительница получила два удара топором — в грудь и по плечу. Женщина выжила. Еще одна пострадавшая, уборщица центра, которая увернулась от удара, получила легкое ранение. Подростка задержали, по результатам экспертизы он признан вменяемым. Максимальный срок, который ему грозит - 17 лет колонии.
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