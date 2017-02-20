В суде по нападению в ТЦ «Европа» перешли к допросу свидетелей. Всего их по списку проходит 45 человек. Первыми показания дали сотрудники ТЦ "Европа", старший администратор и сотрудники кафе «Планета пиццы», куда 8 октября с топором зашел Влад Казакевич и ударил посетительницу. Она до сих пор на больничном — разрабатывает поврежденную руку.





Из показаний потерпевших и свидетелей выяснилось: молодой человек совершил нападение молча. За 10 минут нахождения в ТЦ «Европа» он не проронил ни слова.

Старшему администратору ТЦ 61 год, но продолжает работать на пенсии. В тот день он был на работе вместе с коллегой, «можно сказать одни на три этажа».

— Когда мы только открылись, нас было шесть администраторов, и старшая сидела на видеонаблюдении. Так было, — вспоминает Владимир Рак. — В момент убийства я находился в служебном помещении, забежал мой коллега и сказал: «Нажимайте тревожную кнопку».

Сразу после трагедии многие не раз задавались вопросом, почему Казакевича задерживали простые посетители и продавцы, а не охрана ТЦ «Европа» .

— Есть ли в ваших обязанностях пункт о том, что нужно следить за порядком? — спросил у свидетеля муж погибшей Александр Александронец.

— Мы же не охрана. Но если в магазинах случается ЧП, вызываем милицию. Такое было не раз.

— Когда к вам забежал второй администратор, вы закрыли дверь изнутри и все время находились там, — уточнил потерпевший.

— Так нас было человек 10, много женщин, — пояснил старший администратор.

Страшное убийство произошло на глазах 23-летней сотрудницы кафе «Планета пиццы» Надежды. В начале шестого вечера она вышла из кафе и увидела перед собой парня в маске.

— Думала, это розыгрыш, будет шоу, — рассказывает в суде Надежда. — А потом заметила, как убегает женщина, а парень наносит ей удар бензопилой по шее. Потом она упала, он стал доставать чехол, думала — это автомат, бросилась бежать, а он уже шел на меня с топором.

Надежда убежала на кухню, вызвала милицию. Уже после нападения она увидела, что их посетительницу в кафе ранили.

— О ком она рассказывает? — поинтересовался судья у обвиняемого.

— Да я вообще плохо помню событий в пиццерии, — ответил Казакевич.





После допроса свидетелей в суде зачитали показания молодого человека в первый день задержания. Допрос проходил в присутствии психолога. Судя по тому, как и что говорит Казакевич, он чувствует себя абсолютно спокойно, часто повторяет «типа того», «угу», «пофиг», «блин», «бесит». Свои показания он начинает с обращения к адвокату: «Лучше рассказывать, получается? Ну пофиг, давайте». Показания очень похожи на те объяснения, которые обвиняемый давал в первый день суда .

Он признался, что действовал из «жажды убийства, насилия». Хотел устроить теракт, но посчитал, это «слишком круто «. Начал в интернете искать огнестрельное оружие, его остановило только то, что не поверил продавцу, посчитав мошенником.

— Вы атеист? — спросил следователь Казакевича после задержания.

— Угу.

— А какие отношения с родители?

— Семья у меня отличная, в Германии дом, в Минске много квартир. Как бы все нормально, питание тоже.

— Вы знали девушек, на которых напали? — уточнил следователь.

— Я без понятия. Какая разница? По шее и все.

— Вы знали, что в ТЦ стоят видеокамеры?

— Я был в курсе. Ну и что? Без разницы, пофиг. Надо было зарезать, как можно больше.

— Чего вы хотели добиться?

— Да просто повеселиться. (…) Я обычный такой, нормальный, такие планы приходили в голову, когда бесился.

— Наркотики употребляли?

— Нет, не пил, не курил. Сегодня первый раз в жизни выпил 150 грамм водки, — отвечает Казакевич.





Он признается, что хотел бы жить в другой стране.

— Жил бы я в солнечной Австралии, а тут все бесит, страна бесит. Там теплее. Когда ездил в теплые страны, настроение было получше.

После 9 класса он хотел поступить в колледж искусств, но понял, что это «неперспективно». Одно время играл на гитаре, слушал рок и хип-поп, школу закончил со средним баллом 6,9.

Напомним, 8 октября 17-летний Влад Казакевич напал на посетителей ТЦ "Европа" в центре столицы. Он пришел в торговый центр с топором и бензопилой, спрятанными в чехле для гитары. В результате погибла 43-летняя женщина. Пострадали двое: 46-летняя посетительница получила два удара топором — в грудь и по плечу. Женщина выжила. Еще одна пострадавшая, уборщица центра, которая увернулась от удара, получила легкое ранение. Подростка задержали, по результатам экспертизы он признан вменяемым. Максимальный срок, который ему грозит - 17 лет колонии.

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