Суд Партизанского района Минска вынесет приговор по делу об убийстве минчанки Людмилы Тиханковой в среду, 22 февраля. Сегодня прокурор запросил для обвиняемого 12 лет колонии. Преступление раскрыли лишь спустя 3 года, когда тело женщины случайно нашли в водоеме. Все это время убийца — бывший супруг — хранил молчание.





38-летняя минчанка Людмила Тиханкова пропала в мае 2013 года — вышла из квартиры на улице Захарова и не вернулась. Только спустя три года ее тело в 300 метрах от берега Вилейского водохранилища случайно нашли сотрудники рыбоохраны. Вскоре задержали бывшего супруга, 45-летнего Андрея Тиханкова. Он сознался : убил в гараже, потом вывез в лес и через месяц утопил тело в воде. По ч. 1 ст. 139 Уголовного кодекса ему грозило от 6 до 15 лет лишения свободы. По словам обвиняемого, на преступление подтолкнули угрозы женщины в адрес его новой супруги и будущего ребенка. Выяснилось, что их 17-летний брак с Тиханковой распался из-за пристрастия минчанки к алкоголю — лечение не помогало, ситуация с годами только усугублялась (что в суде подтверждали друзья и оспаривали родственники семьи).

В ходе прений прокурор Игорь Сенив охарактеризовал услышанное в суде как «драму одной ячейки общества» и напомнил, что «еще с античных времен жизнь являлась высшей ценностью».

— Оценивая показания обвиняемого, прихожу к выводу, что он действовал осознанно, умышленно. Ударив Тиханкову несколько раз неустановленным предметом, он не прекратил свои действия, а сделал петлю (…) и начал душить. Около 10 минут, как сам пояснял, пока руки не заболели. (…) Доводы, что потерпевшая могла навредить его [новой] супруге, опровергаются, — заявила сторона обвинения.

Прокурор напомнил, что на учете у нарколога погибшая не состояла, «да, иногда злоупотребляла, [поведение] выходило за рамки», хотя в такие моменты руку поднимали оба супруга. И что нельзя забывать: после случившегося Тиханков скрывал тело и улики. Сторона обвинения полагает, что отягчающих обстоятельств нет, смягчающее — малолетний ребенок на воспитании у Андрея Тиханкова.

В итоге прокурор просил для обвиняемого 12 лет лишения свободы в колонии усиленного режима.

Дочь Тиханковых через слезы просила суд о максимальном снисхождении к отцу.

— Я знаю, что папа пережил [плачет], я сама это пережила, насколько это было тяжело. Да, этот поступок никто не оправдывает. И это [преступление] наказуемо, — рыдала она. — Но не так…

Адвокат Владимир Соколов настаивал: суду нужно учесть «раскаяние и активное содействие» Тиханкова в раскрытии преступления. Иначе, по его мнению, «были бы очень и очень большие проблемы с доказыванием» убийства 3-летней давности. И с учетом других обстоятельств просил даже меньше, чем предусмотрено статьей [от 6 до 15 лет лишения свободы], и обойтись только ограничением свободы.





Сам обвиняемый, Андрей Тиханков, для себя не просил ничего. Он заявил, что глубоко раскаивается и сделал бы все, чтобы «вернуть Людмилу». На этих словах ее родственники в зале покачали головой и недовольно зашептались.

— Поверьте мне, что я всю жизнь был честным человеком. И стараюсь быть им до сих пор. Когда первый адвокат предлагал мне не признавать ничего — я таким путем не пошел. (…) Хочу до конца оставаться честным человеком. Тяжело жить с этим клеймом, — говорил он в своем последнем слове.

Сегодня на заседание пришли среди прочих друзья и коллеги фигуранта, он обратился и к ним.

— Я вижу эти непонимающие глаза, — кивнул он в зал, оттуда ему махнули рукой в ответ. — Простите меня, ребята. И простите меня, Настя, Оксанушка [дочь и вторая супруга] — только вашей любовью живу. Верю, однажды мы встретимся и еще поживем, хоть сколько-нибудь.