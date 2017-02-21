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Минчанина, который три года скрывал убийство бывшей жены, приговорили к 11 годам
22.02.2017 10:12 — Новости Общества | Tut.by
Минчанин Андрей Тиханков приговорен к 11 годам усиленного режима за убийство своей бывшей супруги в мае 2013-го. Такое решение сегодня принял суд Партизанского района Минска.
Брат убитой Алексей Попков просил в качестве компенсации морального вреда 100 тысяч рублей, но прокурор поддержал только сумму в 60 тысяч. По решению суда, Тиханков должен будет выплатить 15 тысяч рублей.
Напомним, гособвинитель Игорь Сенив просил суд приговорить Андрея Тиханкова к
38-летняя минчанка Людмила Тиханкова
Вскоре задержали бывшего супруга, 45-летнего Андрея Тиханкова. Он
По словам обвиняемого, на преступление
Дочь Тиханковых через слезы просила суд о максимальном снисхождении к отцу.
— Я знаю, что папа пережил [плачет], я сама это пережила, насколько это было тяжело. Да, этот поступок никто не оправдывает. И это [преступление] наказуемо, — рыдала она. — Но не так…
Сам обвиняемый, Андрей Тиханков, для себя не просил ничего. Он заявил, что глубоко раскаивается и сделал бы все, чтобы «вернуть Людмилу». На этих словах ее родственники в зале покачали головой и недовольно зашептались.
— Поверьте мне, что я всю жизнь был честным человеком. И стараюсь быть им до сих пор. Когда первый адвокат предлагал мне не признавать ничего — я таким путем не пошел. (…) Хочу до конца оставаться честным человеком. Тяжело жить с этим клеймом, — говорил он в своем последнем слове.
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Брату убитой он должен будет выплатить 15 тысяч рублей.
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