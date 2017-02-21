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Проводивший благотворительную игру в WoT геймер умер в США

22.02.2017 10:23 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 фев — Sputnik. Американец Брайан Виньо из штата Вирджиния умер во время 24-часового благотворительного марафона в World of Tanks.

Виньо играл под никнеймом PoShYbRiD в "танки" более пяти лет и часто участвовал в благотворительных онлайн-марафонах через сервис потокового видео Twitch, в котором обычно транслируют киберспортивные турниры. Цель марафона, который стал для Виньо последним — собрать деньги для неизлечимо больных детей.

Отыграв примерно 22 часа, Виньо вышел на перекур, после чего не вернулся в игру. Модераторы и зрители подумали, что он ушел спать. Однако в тот же день один из знакомых геймера увидел его онлайн в соцсетях и написал ему сообщение, которое осталось без ответа. Позже с аккаунта Виньо его знакомым написал представитель полиции — мужчина скончался.

​Полиция штата подтвердила смерть Виньо, однако об обстоятельствах ухода из жизни геймера правоохранители не сообщили. Игровое сообщество выразило свои соболезнования на странице Виньо в соцсетях. У геймера осталась жена и трое детей.

 
Теги: Минск
 
 
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Игроку под никнеймом PoShYbRiD было 35 лет, у него осталась жена и трое детей, игровое сообщество выразило свои соболезнования семье геймера.

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