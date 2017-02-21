|
50 евро плюс таксы и сборы. "Белавиа" устраивает весеннюю распродажу 27 и 28 февраля
22.02.2017 12:57 — Новости Общества | Tut.by
«Белавиа» 27 и 28 февраля проведет акцию на полеты в марте и апреле. Специальные цены за перелет туда и обратно — 50 евро плюс таксы и сборы.
О подробностях распродажи авиакомпания
— Например, перелет Минск — Амстердам — Минск по акции обойдется в 118 евро, Минск — Барселона — Минск — 117 евро, Минск — Сочи — Минск — 81 евро. Обычная цена для таких перелетов вне распродажи 237 евро для Амстердама, 286 евро для Барселоны, 230 евро для Сочи, — отмечают в авиакомпании.
Купить билет по акции можно только на сайте belavia.by. Акция действует только на прямые рейсы «Белавиа», только на регулярные маршруты.
Такие направления, как Москва, Санкт-Петербург, Киев, Тель-Авив, Бейрут и обратно, не участвуют в распродаже.
Предложение действует при покупке билетов как из Минска, так и в Минск, только по маршруту туда-обратно. Менять время и дату вылета нельзя, билеты невозвратные. Количество мест по акции ограничено.
При отсутствии акционных билетов на выбранные даты можно воспользоваться функцией «Календарь тарифов» в разделе «Заказ билетов», подсказывают в авиакомпании.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Путешествие, по условиям распродажи, должно состояться с 1 марта по 30 апреля 2017 года (дата возврата).
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии