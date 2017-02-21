«Белавиа» 27 и 28 февраля проведет акцию на полеты в марте и апреле. Специальные цены за перелет туда и обратно — 50 евро плюс таксы и сборы.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

О подробностях распродажи авиакомпания рассказывает на сайте . Акция стартует 27 февраля 2017 года, в 00.01 по минскому времени, завершается 28 февраля 2017 года, в 23.59. Путешествие, по условиям распродажи, должно состояться с 1 марта по 30 апреля 2017 года (дата возврата).

— Например, перелет Минск — Амстердам — Минск по акции обойдется в 118 евро, Минск — Барселона — Минск — 117 евро, Минск — Сочи — Минск — 81 евро. Обычная цена для таких перелетов вне распродажи 237 евро для Амстердама, 286 евро для Барселоны, 230 евро для Сочи, — отмечают в авиакомпании.

Купить билет по акции можно только на сайте belavia.by. Акция действует только на прямые рейсы «Белавиа», только на регулярные маршруты.

Такие направления, как Москва, Санкт-Петербург, Киев, Тель-Авив, Бейрут и обратно, не участвуют в распродаже.

Предложение действует при покупке билетов как из Минска, так и в Минск, только по маршруту туда-обратно. Менять время и дату вылета нельзя, билеты невозвратные. Количество мест по акции ограничено.

При отсутствии акционных билетов на выбранные даты можно воспользоваться функцией «Календарь тарифов» в разделе «Заказ билетов», подсказывают в авиакомпании.