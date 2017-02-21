﻿ В пункте пропуска на границе служебная овчарка пограничников напала на ребенка. 21.by
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В пункте пропуска на границе служебная овчарка пограничников напала на ребенка

22.02.2017 13:17 — Новости Общества | Tut.by  
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18 февраля в международном автомобильном пункте пропуска «Верхний Теребежов» служебный пес напал на трехлетнюю девочку, которая с семьей пересекала украинско-белорусскую границу. Об этом на горячую линию TUT.BY сообщил читатель.

По его словам собака, укусила девочку, когда та вышла с мамой из машины, чтобы пройти в санитарную комнату.

В пресс-службе Госпогранкомитета подтвердили: вечером 18 февраля служебная собака породы «немецкая овчарка» «нештатно среагировала» на выход из транспортного средства двух пассажиров — матери и ребенка.

— В результате инцидента пострадал ребенок, которому причинены незначительные телесные повреждения. Сотрудниками пункта пропуска была оказана вся необходимая первая помощь, вызвана бригада скорой помощи. Семье пострадавшего ребенка принесены официальные извинения, а также оказывается дальнейшая помощь. Обстоятельства и условия произошедшего, а также причины, спровоцировавшие нештатное поведение служебной собаки выясняются в рамках назначенной проверки, — сообщили в пресс-службе ГПК.

В Центральной городской больнице Столина ребенка осмотрели и отправили домой. На данный момент жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, сообщил TUT.BY главврач Столинской ЦРБ Петр Пашкевич.

 
 
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На данный момент жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

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