Накануне Дня защитников Отечества в витебском областном военкомате прошла акция «Призыв». От мужчин требовались две вещи: побрить голову наголо и пройти курс молодого бойца. Завтра, 23 февраля, среди участников разыграют скутер — приз от местной телерадиокомпании.





Участником акции 21 февраля мог стать парень или мужчина, который отслужил или служит в армии. Это относилось как к срочникам, так и к резервистам, а также к офицерам запаса и в отставке.

Принять участие в необычном «призыве» решили 57 человек. Это были мужчины разного возраста — как молодые парни, так и седовласые пенсионеры. Девушки обзавестись подобной прической все же не рискнули ( анонсировалось , что побрить голову наголо готовы и дамы).

Вначале защитники Отечества зарегистрировались, потом построились в ряд на плацу, где их поприветствовали офицеры. Затем им предстояло пройти курс молодого бойца: разобрать и собрать автомат, надеть на скорость противогаз.

После этого мужчин ожидали парикмахеры. Каждого участника со стрижкой наголо сфотографировали, и каждому снимку присвоили порядковый номер. Среди них в лотерее и разыграют приз — скутер RY50QT-16 (II).

В конце всех ожидали солдатская каша и чай.









Имя обладателя скутера объявят с 19 до 20 часов 23 февраля в эфире «Радио-Витебск» — в передаче «Хорошее время». Розыгрыш покажут в это же время в телепередаче «Вечерний Витебск» на канале «Витебск». За новостями акции можно следить здесь .

— Суть акции в том, чтобы те люди, которые отслужили в армии, показали своим примером, что это не страшно и что это нужно. Служба в Вооруженных Силах — неотъемлемая часть жизни наших мужчин. И нам захотелось привлечь внимание к людям, которые отдали долг Родине, — отметила главный редактор «Радио «Витебск» Мария Войтеховская.

















