﻿ ГУВД: пенсионер угнал автовышку у бывшего работодателя. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

ГУВД: пенсионер угнал автовышку у бывшего работодателя

22.02.2017 17:56 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 22 фев — Sputnik. Сотрудники милиции задержали 69-летнего мужчину по подозрению в угоне транспортного средства, сообщили Sputnik в среду в ГУВД Мингорисполкома.

ГУВД: пенсионер угнал автовышку у бывшего работодателя
© Фото: УСК по Минской области
Поддельные VIN и транзиты РФ: борисовчанина подозревают в мошенничестве

Следствие выяснило, что мужчина, который раньше работал водителем у ИП, занимающегося размещением билбордов и обрезкой веток деревьев, обиделся на своего бывшего работодателя за невыплату зарплаты и решил угнать грузовой автомобиль-автовышку.

"Бывший сотрудник знал, где находилась автомашина в нерабочее время, а также то, что замок дверцы кузова неисправен. Угнанный автомобиль он решил спрятать в промышленной зоне бетонного завода, где вскоре авто и было обнаружено оперативниками", — рассказали в ГУВД.

Там отметили, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.1, ст.214 Уголовного кодекса Беларуси (угон транспортного средства), ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Правоохранители также отметили, что ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчина решил отомстить экс-нанимателю за то, что тот не выплатил ему обещанную заработную плату.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Дизайнер усовершенствовал логотип "с птичками" к 1000-летию Бреста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика