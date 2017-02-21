МИНСК, 22 фев — Sputnik. Сотрудники милиции задержали 69-летнего мужчину по подозрению в угоне транспортного средства, сообщили Sputnik в среду в ГУВД Мингорисполкома.

Следствие выяснило, что мужчина, который раньше работал водителем у ИП, занимающегося размещением билбордов и обрезкой веток деревьев, обиделся на своего бывшего работодателя за невыплату зарплаты и решил угнать грузовой автомобиль-автовышку.

"Бывший сотрудник знал, где находилась автомашина в нерабочее время, а также то, что замок дверцы кузова неисправен. Угнанный автомобиль он решил спрятать в промышленной зоне бетонного завода, где вскоре авто и было обнаружено оперативниками", — рассказали в ГУВД.

Там отметили, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.1, ст.214 Уголовного кодекса Беларуси (угон транспортного средства), ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Правоохранители также отметили, что ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался.