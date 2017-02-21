Вечером 21 февраля малоритские пограничники обнаружили в лесу 18 мешков с семенами мака, сообщает пресс-служба Госпогранкомитета.



Фото: ГПК

К месту обнаружения мешков с маком прибыла следственно-оперативная группа Малоритского РОВД, которая изъяла находку для проведения экспертизы.

Сотрудниками органов внутренних дел начата проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК «Незаконные без цели сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов».

Брестская пограничная группа просит граждан, располагающих какой-либо информацией о готовящейся контрабандной деятельности, появлении подозрительных или незнакомых лиц вблизи государственной границы сообщать об этом в ближайшее подразделение органов пограничной службы или в оперативно-ситуационную службу по тел.: 8 (0162) 21 08 04.