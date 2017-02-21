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В Малоритском районе пограничники нашли 18 мешков мака
22.02.2017 18:46 — Новости Общества | Tut.by
Вечером 21 февраля малоритские пограничники обнаружили в лесу 18 мешков с семенами мака,
К месту обнаружения мешков с маком прибыла следственно-оперативная группа Малоритского РОВД, которая изъяла находку для проведения экспертизы.
Сотрудниками органов внутренних дел начата проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК «Незаконные без цели сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов».
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Находка изъята для проведения экспертизы.
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