Традиционные гродненские масленичные массовые гулянья прошли в лесопарке Пышки в субботу, 25 февраля. Несколько тысяч горожан собралось на «Тропе здоровья», чтобы проводить зиму и встретить весну. Праздник начался с торжественного шествия «Масленичный экспресс», которое впервые организовали в этом году.





А дальше все было традиционно: шашлыки, солдатская каша и, конечно, блины. Для детей работал «Детский городок», для взрослых — тематические зоны, где можно было пострелять из лука, освоить премудрости военного дела вместе с участниками клубов исторической реконструкции «Аридан» и «Кром», потанцевать под выступления коллективов самодеятельности, а также поучаствовать в спортивных состязаниях.

Гулянья закончились сжиганием чучела зимы.













































