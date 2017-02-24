﻿ С блинами и солдатской кашей. В Гродно отпраздновали Масленицу и проводили зиму. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

С блинами и солдатской кашей. В Гродно отпраздновали Масленицу и проводили зиму

25.02.2017 19:24 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Традиционные гродненские масленичные массовые гулянья прошли в лесопарке Пышки в субботу, 25 февраля. Несколько тысяч горожан собралось на «Тропе здоровья», чтобы проводить зиму и встретить весну. Праздник начался с торжественного шествия «Масленичный экспресс», которое впервые организовали в этом году.


А дальше все было традиционно: шашлыки, солдатская каша и, конечно, блины. Для детей работал «Детский городок», для взрослых — тематические зоны, где можно было пострелять из лука, освоить премудрости военного дела вместе с участниками клубов исторической реконструкции «Аридан» и «Кром», потанцевать под выступления коллективов самодеятельности, а также поучаствовать в спортивных состязаниях.

Гулянья закончились сжиганием чучела зимы.























 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Традиционные гродненские масленичные массовые гулянья прошли в лесопарке Пышки в субботу, 25 февраля. Несколько тысяч горожан собралось на "Тропе здоровья", чтобы...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Очереди большегрузов на выезд в Литву незначительно сократились
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика