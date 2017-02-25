БРЕСТ, 26 фев — Sputnik. Несанкционированная акция "Марш рассерженных белорусов" в Бресте собрал вдвое больше людей, чем в прошлое воскресенье, передает корреспондент Sputnik.

Перед началом несанкционированного шествия к собравшимся вышел житель Березы Александр Кабанов. Он рассказал о своем опыте общения с местными властями и депутатами по поводу отмены декрета №3. Кроме того, Кабанов также предложил создать Брестский областной комитет по отмене декрета о тунеядстве.

После него в рупор высказались все желающие.

Далее колонна из почти 200 человек двинулась к зданию облисполкома. Под табличкой с названием учреждения участники акции наклеили лозунг "Баста" и проследовали через площадь по улице Пушкинской.



© Sputnik / Дмитрий Босак. "Рассерженные белорусы" у здания Брестского облисполкома

Не нарушая Правила дорожного движения, марш свернул на пешеходную Советскую и остановился у кинотеатра "Беларусь", где и завершился. На протяжении всего маршрута участники хлопали, кричали "Нет декрету №3", "Женщины Беларуси — не тунеядки" и другие лозунги.

В конце акции "рассерженные белорусы" договорились собраться уже в конце марта в Минске.



© Sputnik/ Владислав Башамиров Акция против декрета №3 в Бобруйске

Аналогичные марши прошли в воскресенье и в других городах Беларуси. Так, в Бобруйске, по разным оценкам в шествии приняли участие от 200 до 300 человек. Большинство собравшихся пришли без флагов или плакатов, однако некоторые "рассерженные" взяли с собой бело-красно-белые флаги, и растяжки независимых профсоюзов.