﻿ Защитники Куропат объявили всеобщую мобилизацию. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Защитники Куропат объявили всеобщую мобилизацию

27.02.2017 22:48 — Новости Общества | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Утром в понедельник со стройплощадки в урочище Куропаты выехала вся техника, а уже через несколько часов в администрации Первомайского района постановили продолжить строительство.

Такое решение приняла специальная комиссия, которая рассмотрела результаты общественных слушаний по данному делу. Правда, в ходе ее работы сотрудник «Минскграда» предоставил план строительства новых объектов, ничего не сообщив о возведении бизнес-центра на территории мемориала. Проект детального планирования микрорайона Зеленый Луг был принят девятью голосами членов комиссии, против выступил лишь один человек, еще один – воздержался.

Выказавшая решительный протест – это жительница Зеленого Луга Людмила Швецова, которая попала в комиссию по собственному заявлению.

«Куропаты — это наша общая боль, и это, конечно, беспредел! Но в нашем районе еще собираются дорогу через лесопарк проложить. Если ее построят, лесопарк точно будет загублен. Потому я и вошла в комиссию, чтобы как-то противостоять», – цитирует ее «Радыё Свабода».

Замглавы Первомайского исполкома Василий Косовец, в обязанности которого входит решение вопросов развития объектов благоустройства района, не стал отдельно касаться территории Куропат, объявив заседание закрытым. Чиновник отказался от комментариев журналистам, а также воспрепятствовал интервью с представителем «Белграда».

На заседание пришло порядка 30 представителей общественности, среди них – такие известные политики, как Алексей Янукевич, Юрий Беленький и Павел Северынец. Однако комиссия не выслушала их доводы о незаконности строительства и не приняла ко вниманию тысячи собранных подписей.

Сопредседатель БХД Павел Северинец объявил общую мобилизацию, призвав неравнодушных приезжать в Куропаты ежедневно к 8:00, начиная со вторника. По его мнению, только постоянные многолюдные вахты возле стройплощадки могут помешать строительству на костях.

В свою очередь лидер Партии БНХ Алексей Янукевич объявил о проведении в мемориале обшегородского митинга, который решили провести в 18:00 в пятницу, 3 марта.

Решено провести и другие мероприятия. В 19:00 во вторник, 28 февраля, общественные активисты соберутся для воздания почестей расстрелянным. На 10:00 в среду, 1 марта, запланирован прием у главы Мингорисполкома Андрея Шорца. В 12:00 в четверг, 2 марта, состоится заседание Комитета обороны Куропат по адресу ул. Чернышевского, 3.

Кроме того, как сообщил блогер Антон Мотолько, один из лидеров протестующих против строительства торгового центра Дмитрий Дашкевич пообещал, что активисты будут ежедневно приковывать себя к технике в случае возобновления строительства.

В центре – Людмила Швецова

Фото: «Радыё Свабода»

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Утром в понедельник со стройплощадки в урочище Куропаты выехала вся техника, а уже через несколько часов в администрации Первомайского района постановили...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
МВД рассмотрит предложения по вопросам безопасности в торговых центрах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика