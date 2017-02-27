Утром в понедельник со стройплощадки в урочище Куропаты выехала вся техника, а уже через несколько часов в администрации Первомайского района постановили продолжить строительство.

Такое решение приняла специальная комиссия, которая рассмотрела результаты общественных слушаний по данному делу. Правда, в ходе ее работы сотрудник «Минскграда» предоставил план строительства новых объектов, ничего не сообщив о возведении бизнес-центра на территории мемориала. Проект детального планирования микрорайона Зеленый Луг был принят девятью голосами членов комиссии, против выступил лишь один человек, еще один – воздержался.

Выказавшая решительный протест – это жительница Зеленого Луга Людмила Швецова, которая попала в комиссию по собственному заявлению.

«Куропаты — это наша общая боль, и это, конечно, беспредел! Но в нашем районе еще собираются дорогу через лесопарк проложить. Если ее построят, лесопарк точно будет загублен. Потому я и вошла в комиссию, чтобы как-то противостоять», – цитирует ее «Радыё Свабода» .

Замглавы Первомайского исполкома Василий Косовец, в обязанности которого входит решение вопросов развития объектов благоустройства района, не стал отдельно касаться территории Куропат, объявив заседание закрытым. Чиновник отказался от комментариев журналистам, а также воспрепятствовал интервью с представителем «Белграда».

На заседание пришло порядка 30 представителей общественности, среди них – такие известные политики, как Алексей Янукевич, Юрий Беленький и Павел Северынец. Однако комиссия не выслушала их доводы о незаконности строительства и не приняла ко вниманию тысячи собранных подписей.

Сопредседатель БХД Павел Северинец объявил общую мобилизацию, призвав неравнодушных приезжать в Куропаты ежедневно к 8:00, начиная со вторника. По его мнению, только постоянные многолюдные вахты возле стройплощадки могут помешать строительству на костях.

В свою очередь лидер Партии БНХ Алексей Янукевич объявил о проведении в мемориале обшегородского митинга, который решили провести в 18:00 в пятницу, 3 марта.

Решено провести и другие мероприятия. В 19:00 во вторник, 28 февраля, общественные активисты соберутся для воздания почестей расстрелянным. На 10:00 в среду, 1 марта, запланирован прием у главы Мингорисполкома Андрея Шорца. В 12:00 в четверг, 2 марта, состоится заседание Комитета обороны Куропат по адресу ул. Чернышевского, 3.

Кроме того, как сообщил блогер Антон Мотолько , один из лидеров протестующих против строительства торгового центра Дмитрий Дашкевич пообещал, что активисты будут ежедневно приковывать себя к технике в случае возобновления строительства.

В центре – Людмила Швецова