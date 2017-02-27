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Девушка-инвалид пропала по пути домой из "Новинок"

28.02.2017 12:55 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 фев — Sputnik. Молодая жительница Солигорска пропала после выписки из столичного ГУ РНПЦ "Психического здоровья", сообщили Sputnik в поисково-спасательном отряде "Ангел".

Анастасия Новицкая — инвалид второй группы по психическому здоровью. Из "Новинок" ее выписали 15 февраля, с тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

Проживает 20-летняя девушка в Солигорске. Ее приметы: рост около 165 сантиметров, нормальное телосложение, голубые глаза и рыжие волосы до плеч.

Она была одета в темно-зеленую вязаную шапку, салатовую куртку до бедра, черные сапоги ниже колена.

Кроме волонтеров, поисками пропавшей занимается и РОВД Солигорского района.

 
Теги: Минск
 
 
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Жительницу Солигорска выписали 15 февраля из РНПЦ "Психического здоровья", с тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

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