МИНСК, 28 фев — Sputnik. Молодая жительница Солигорска пропала после выписки из столичного ГУ РНПЦ "Психического здоровья", сообщили Sputnik в поисково-спасательном отряде "Ангел".

Анастасия Новицкая — инвалид второй группы по психическому здоровью. Из "Новинок" ее выписали 15 февраля, с тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

Проживает 20-летняя девушка в Солигорске. Ее приметы: рост около 165 сантиметров, нормальное телосложение, голубые глаза и рыжие волосы до плеч.

Она была одета в темно-зеленую вязаную шапку, салатовую куртку до бедра, черные сапоги ниже колена.

Кроме волонтеров, поисками пропавшей занимается и РОВД Солигорского района.