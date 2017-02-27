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Белорусские пограничники задержали россиянина, который намеревался вступить в ряды ИГ
28.02.2017 15:26 — Новости Общества | Tut.by
14 февраля сотрудники Мозырского пограничного отряда задержали россиянина при попытке нарушения границы. Мужчина следовал из Беларуси в Украину в обход пунктов пропуска. Есть информация о причастности задержанного к экстремистской деятельности, сообщает Госпогранкомитет.
Задержанным оказался 25-летний житель Ханты-Мансийского автономного округа России, ранее неоднократно судимый.
«Имеется информация о его возможной причастности к экстремистской и террористической деятельности на территории России», — рассказали в пресс-службе ГПК.
Сообщается, что нарушитель имел при себе рюкзак с маскировочным халатом, сухое горючее, компас, фонарь, нож, смену белья, термос и навигатор.
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По итогу мужчина был привлечен в Беларуси к административной ответственности за покушение на незаконное пересечение границы, а также нарушение погранрежима. На него наложено взыскание в размере 345 рублей с депортацией и запретом въезда в Беларусь сроком на 5 лет.
«Сейчас нарушитель содержится в изоляторе временного содержания до исполнения решения о депортации. В ближайшее время в официальном порядке он будет передан правоохранительным органам Российской Федерации», — добавили в погранкомитете.
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Сейчас нарушитель содержится в изоляторе временного содержания до исполнения решения о депортации.
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