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Белорусские пограничники задержали россиянина, который намеревался вступить в ряды ИГ

28.02.2017 15:26 — Новости Общества | Tut.by  
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14 февраля сотрудники Мозырского пограничного отряда задержали россиянина при попытке нарушения границы. Мужчина следовал из Беларуси в Украину в обход пунктов пропуска. Есть информация о причастности задержанного к экстремистской деятельности, сообщает Госпогранкомитет.

Задержанным оказался 25-летний житель Ханты-Мансийского автономного округа России, ранее неоднократно судимый.

«Имеется информация о его возможной причастности к экстремистской и террористической деятельности на территории России», — рассказали в пресс-службе ГПК.

Сообщается, что нарушитель имел при себе рюкзак с маскировочным халатом, сухое горючее, компас, фонарь, нож, смену белья, термос и навигатор.

По информации «РИА Новости», речь идет о россиянине Нурлане Бекмурзаеве. Согласно данным ряда СМИ, он намеревался вступить в ряды Исламского государства.

По итогу мужчина был привлечен в Беларуси к административной ответственности за покушение на незаконное пересечение границы, а также нарушение погранрежима. На него наложено взыскание в размере 345 рублей с депортацией и запретом въезда в Беларусь сроком на 5 лет.

«Сейчас нарушитель содержится в изоляторе временного содержания до исполнения решения о депортации. В ближайшее время в официальном порядке он будет передан правоохранительным органам Российской Федерации», — добавили в погранкомитете.

 
 
Ссылка на источник 21
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Сейчас нарушитель содержится в изоляторе временного содержания до исполнения решения о депортации.

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