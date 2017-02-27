Историю становления белорусского государства нужно достоверно отразить в новых учебниках. Такое поручение дал президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения Республиканского научно-практического центра трансплантации органов и тканей, передает корреспондент БЕЛТА.

Знакомясь с разработками, выдвинутыми в 2016 году на соискание Государственной премии в области науки и техники, президент заинтересовался циклом научных работ «Истоки белорусской государственности: Полоцкая и Витебская земли в IX — XVIII веках». В них по-новому раскрывается процесс формирования территорий восточнославянских раннегосударственных образований и их центров.

Как рассказала заведующая центром археологии и древней истории Беларуси Института истории Национальной академии наук Ольга Левко, проведенные исследования показали, что белорусская государственность начала формироваться в середине IX века — с созданием Полоцкой земли. Становление Полоцка в качестве центра данного государственного образования осуществлялось на местной племенной основе, в то время как в Новгороде и Киеве для этого приглашали варягов. Даже в последующем Полоцкие земли, входя в состав Великого княжества Литовского и Речи Посполитой, развивались автономно.

Александр Лукашенко сказал, что сегодня идет работа над новыми учебниками и эти моменты становления белорусского государства в них обязательно надо отразить. «Надо прописать и внедрить в умы наших людей правду, — подчеркнул президент. — Здесь если и есть какой-то национализм, то это национализм здравый».