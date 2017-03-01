О том, что после тяжелых родов в Штатах белорусы привозили лечить ребенка на родину, нам рассказали минские врачи. Неужели на месте не нашлось подходящих специалистов? Мы связались с молодыми родителями и узнали, что всему виной — особый тип медицинской страховки, которая не предоставляет широкого выбора врачей.





Рассказывая о своем опыте, Вероника Бондарева (имя изменено — TUT.BY) просит не делать обобщений из разряда «тут хорошо, а там плохо». Ее роды удачными не назовешь (крупный плод тянули щипцами), но в следующий раз по целому ряду причин она намерена рожать снова в США. При этом собеседница с благодарностью отзывается о белорусских врачах, помогавших с реабилитацией ребенка. По словам молодой мамы, именно после поездки в Минск в возрасте с 8 до 9 месяцев ее сын окреп и перешагнул диагноз «грубая задержка моторного развития», который ставили американские врачи. Сейчас маленькому Максиму 11 месяцев — он ползает на четвереньках, встает у опоры и пробует ходить, как и положено малышам в этом возрасте.

История беременности у Вероники изначально была непростой. Супруги переехали в Штаты около 5 лет назад, через год поженились и вскоре задумались о ребенке. Перед планированием беременности белоруска посетила врача-гинеколога, услуги которого оплачивает страховая компания.

— Происходит это стандартно. У тебя берут анализы, которые делают планово раз в год — и врач дает отмашку на беременность, дает рекомендации по образу жизни и приему витаминов. Врача ты выбираешь сам. В нашем городе есть небольшой госпиталь, в котором рожают женщины, и там арендуют помещения более 20 гинекологов-практиков.

На планирование беременности у семьи в итоге ушло 3 года. Супруги были в шаге от ЭКО, когда неожиданно узнали, что у них будет ребенок. Расходы на репродуктивные технологии в США полностью ложатся на плечи пациентов и стоят очень дорого (одна попытка ЭКО — от 18 тысяч долларов), рассказывает Вероника. Поэтому новость о том, что все получилось само собой, обрадовала вдвойне.

Особенности страховки — никаких лишних обследований

Ведение беременности в Америке почти целиком покрывает страховка, за исключением небольшой оплаты в первый прием (Веронике это обошлось в 20 долларов). Сначала женщины в положении посещают врача раз в месяц, потом в раз в две недели, а на последнем месяце — раз в неделю. Анализы сдают один раз в середине беременности большим пакетом, в отличие от Беларуси, где беременных проверяют на инфекции минимум трижды.

Плановые УЗИ женщинам в США делают три раза — на сроках 8, 12 и 18 недель (в Беларуси последнее — в 32−34 недели). Если есть показания, врач даст направление на дополнительное обследование и на более позднем сроке, что также оплачивает страховка. У Вероники таких показаний не нашли, хотя по ощущениям живот был огромным, говорит белоруска.

— Я очень хотела сделать еще одно УЗИ, постоянно просила об этом, но они меня каждый раз убеждали, что все хорошо, окружность живота в норме. Возможно, так и было — нормы рассчитаны на средних женщин, а я достаточно худенькая. В другом центре УЗИ стоило бы мне около 300−400 долларов. Я не настолько волновалась, чтобы идти куда-то еще и платить дополнительные деньги.

В случае Вероники медицинское учреждение является одновременно оплачивающей стороной — и это сыграло свою роль, считает молодая мама. Врачи знают, сколько стоят те или иные обследования, и, не имея на то серьезных показаний, не будут назначать что-то из разряда «экстра». Большинство страховок в Америке работают по-другому, заверила нас белоруска. Обычно врачи, наоборот, готовы обследовать женщин дополнительно, поскольку в итоге зарабатывают больше.

Перед родами оговаривается все, даже смерть матери

Отсутствие УЗИ на позднем сроке обернулось серьезными проблемами. Только в процессе родов выяснилось, что у Вероники очень крупный ребенок — более 4,4 килограммов. Период потуг, который обычно у женщин занимает не больше часа, у нее растянулся на 6 часов. Врача рядом не было, только акушерка. Дело в том, что в США еще до родов женщины выбирают, с кем рожать. Медсестер больше, чем врачей, поэтому, если роды протекают без осложнений, от них можно ожидать большего участия, аргументирует свой выбор Вероника.

- Когда пришла бригада врачей, они попробовали вытащить ребенка вакуумом, потом щипцами. Если щипцы не помогут, сказали, что будут делать кесарево сечение. В итоге помогли щипцы со второй попытки. В процесс родов я не вмешивалась — в этом состоянии скорее доверяла мнению врачей. К тому же при регистрации я подписала огромный пакет документов, не меньше 40−50, в котором было оговорено все, что только могло произойти, включая, например, случай смерти матери — с кем хочешь, чтобы остался ребенок.

Сразу после родов врачи осмотрели новорожденного — его состояние не вызывало беспокойства. Проверили слух, сердце и на третьи сутки выписали домой. Роды практически полностью были оплачены страховой компанией, за исключением первого платежа — 250 долларов. Итоговый счет, который оплатила страховка за пользование госпиталем без учета услуг врачей, помогавших родить, составил 18 тысяч долларов. Если не брать во внимание осложнения, организация родов у Вероники оставила хорошие впечатления. Комфортные палаты, внимательное отношение персонала, возможность при желании обезболить роды (эпидуральная анестезия) — все это аргументы в пользу родов в США, считает Вероника.

К узким специалистам — только с серьезным диагнозом

После выписки домой новорожденного наблюдает педиатр, причем специалист очень широкого профиля. Если в Беларуси ребенка уже в месячном возрасте рекомендуют показывать более узким врачам — ортопеду, неврологу, при необходимости — кардиологу, то в США обычно ограничиваются осмотрами у одного единственного врача.

Максима полгода регулярно наблюдал закрепленный за ним педиатр, и каждый раз развитие ребенка не вызывало у врача беспокойства. Осмотр в 6 месяцев неприятно удивил родителей. Ребенку поставили сразу несколько диагнозов — грубая задержка моторного развития, приобретенное уплощение головы (голова сплюснута с одной стороны), кривошея.

- До этого нам никто ничего не говорил. Мы, конечно, видели, что голова ребенка становится плоской, волновались по этому поводу. Он все время держал голову, повернутой только в одну сторону. Врач рекомендовал просто отвлекать ребенка, чтобы он смотрел в другую сторону, но это не помогало.



На фото Максиму около полугода. Только в этом возрасте педиатр всерьез обратил внимание на «уплощение головы» и поставил диагноз.

Семью отправили к реабилитологу в том же центре. Форму головы было предложено исправлять специальным шлемом, который нужно носить 22 часа в сутки в течение 4−6 месяцев.

- У нас были сомнения в необходимости такого лечения. Будь у меня другая страховка, я бы пошла к еще одному реабилитологу. И, возможно, мои проблемы бы решились. Но у меня не было выбора среди врачей, покрываемых страховкой, и мы нашли русскоговорящего реабилитолога, который в частном порядке согласился делать ребенку массаж и гимнастику. Через 2 месяца после поставленного диагноза мы решили съездить в Беларусь в том числе и за альтернативным мнением врачей.

Реабилитация в форме игры — без массажа и гимнастики

Уплощение головы в Беларуси лечится в более раннем возрасте, заверили молодых родителей минские врачи. В полгода у детей обычно таких проблем уже нет, поэтому ношение шлемов не практикуется. С возрастом ребенок станет активнее, и форма головы выправится сама, передает слова специалистов Вероника. Сейчас, по ее наблюдениям, все действительно приходит в норму.

Задержка темпов развития ребенка беспокоила родителей не меньше. В Минском центре медицинской реабилитации детей Максиму предложили пройти сеансы массажа, ЛФК и другие процедуры, которые стимулируют развитие мышц ребенка. В США к лечению детей с задержкой развития совершенно другой подход, делится опытом белоруска. Реабилитация представляет собой полчаса игровых активностей, по результатам чего родителям рекомендуют делать два упражнения, например, тренировать ставить ребенка на коленки — и все.

Результатами лечения семья была очень довольна. Вернувшись домой, молодые родители продолжили посещать русскоговорящего реабилитолога. Максим существенно окреп и почти догнал по развитию сверстников. К детскому врачу, который положен семье по медицинской страховке, Вероника малыша больше не водила — не видит в этом смысла.

— В целом, подход к педиатрии в Беларуси мне ближе. В профилактических целях маленьких деток смотрят чаще, если есть необходимость, направляют к узким специалистам. То же УЗИ мозга новорожденным в США не делают, в отличие от Беларуси. С таким подходом мне было бы гораздо спокойнее, нежели когда ребенка смотрит один врач и потом в полгода ставит диагноз, которого ты совсем не ждал… Из-за этого мы потеряли много времени.



11 месяцев. Форма головы Максима уже почти не беспокоит родителей.

Вероника подчеркивает, что их опыт — лишь частный случай, по которому нельзя судить о системах здравоохранения в целом. Важно, чтобы родители, чьи дети на каком-то этапе отстают в развитии, не опускали руки, а искали альтернативные мнения врачей и дополнительные возможности по реабилитации детей, как это вынуждены были сделать они. Даже если для этого придется лететь по другую сторону океана.