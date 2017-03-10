В Жодино 39-летний директор коммерческого предприятия подделывал автозапчасти БелАЗ для продажи в России. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе УВД Минского облисполкома.



Фото: uvd-mo.gov.by

«Руководитель без заключения лицензионного договора с ОАО „БелАЗ“ организовал изготовление деталей к автомобилям для дальнейшей реализации на территории России. Изготавливались штанги подвески для крупногабаритной техники. По имеющейся информации, детали изготавливались с использованием конструкторской документации, которая является объектом права промышленной собственности и принадлежит автозаводу. Кроме того, в коммерческих документах для реализации запчастей фигурировали аналоговые номера реальных деталей, используемых легальным предприятием-изготовителем», — сообщил официальный представитель УВД Минского облисполкома Евгений Сачек.

Задержанный снимал гараж, где обнаружили 16 поддельных деталей. Имеется информация об уже совершенных сделках по их реализации. Устанавливаются объемы незаконного изготовления и реализации запчастей.

По предварительным данным, из-за подделки запчастей ОАО «БелАЗ» причинен ущерб в размере более 11 500 рублей. Не исключено, что сумма ущерба в дальнейшем может возрасти.



Фото: uvd-mo.gov.by

В Жодинском городском отделе Следственного комитета отношении руководителя коммерческой организации возбудили уголовное дело по части 3 статьи 201 Уголовного кодекса («Нарушение авторских, смежных, изобретательских или патентных прав»). Санкция статьи предусматривает в том числе лишение свободы на срок до пяти лет.