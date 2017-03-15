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Задержан раздевавший в эфире несовершеннолетних стример. Возбуждено уголовное дело

16.03.2017 18:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Гомельчанина, прославившегося своими живыми эфирами, во время которых раздевал девочек, 15 марта задержали милиционеры. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело.


Напомним, молодой человек связывался с подписчицами через видеосвязь программы Skype. В процессе видеообщения гомельчанин подсказывал собеседницам, каким образом и какие предметы одежды необходимо снять. Процесс транслировался на канале видеоблогера (влогера) в прямом эфире. Все это обеспечило парню бешеную популярность — более 50 тысяч подписчиков. К слову, на Youtube-канале Андрея Бурима какие-либо видеозаписи отсутствуют, парень делал лишь «стримы» — живые эфиры.

Первым на деятельность молодого человека обратил внимание блогер из Нижнего Новгорода АЙДЭН. Он создал ролик «Стример РАЗДЕВАЕТ подписчиц в скайпе // правда о MellStroy 18+», в котором подробно рассказал о том, каким образом Андрей Бурим добился популярности на Youtube.


После этого стримером заинтересовалась гомельская милиция. Сотрудниками управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми была инициирована проверка.

— Был проведен осмотр места жительства 18-летнего парня, были изъяты видеофайлы и компьютерная техника, назначены компьютерно-техническая экспертиза, а также искусствоведческая по наличию в видеозаписях признаков порнографии. В результате проведения вышеуказанных экспертных исследований установлено, что в видеозаписях присутствуют признаки порнографии, — сообщил TUT.BY официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

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В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера с использованием компьютерной сети интернет». Санкция статьи предусматривает до 4-х лет лишения свободы.

Гомельчанин задержан и помещен в ИВС УВД Гомельского облисполкома.

В УВД также отметили, что на жестком диске, установленном в компьютере, изъятом по месту жительства задержанного, найдены иные видеофайлы, которые представляют интерес для правоохранительных органов в части наличия в них сцен порнографического характера. В настоящее время по ним проводится ряд дополнительных экспертиз.

 
 
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Гомельчанина, прославившегося своими живыми эфирами, во время которых раздевал девочек, вчера задержали милиционеры. В отношении молодого человека возбуждено...

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