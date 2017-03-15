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СЖР обеспокоен задержанием зарубежных журналистов в Москве
16.03.2017 19:19 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 мар — Sputnik. Секретариат Союза журналистов России (СЖР) выразил обеспокоенность тем, что второй день подряд в российской столице задерживают журналистов, являющихся гражданами других стран, передает в четверг агентство
© Фото: Юрий Баранчик/Фейсбук
Накануне стало известно, что в Москве был задержан сотрудник ИА Regnum, гражданин Беларуси Юрий Баранчик, который находился в международном розыске по подозрению в разжигании расовой, национальной, религиозной либо другой социальной вражды. Вопрос о его выдаче Минску решается.
Еще одно задержание произошло в четверг. Российское периодическое издание "Новая газета" сообщило о задержании своего корреспондента, являющегося гражданином Узбекистана, Худоберди Нурматова. По информации издания, это могло произойти из-за проблем с документами журналиста. Однако официального комментария правоохранительных органов РФ по факту задержания Нурматова пока нет.
"Мы обеспокоены сложившейся ситуацией и задаем вопрос — настолько ли велика социальная угроза, опасность, исходящая от журналистов, что возникает необходимость в их выдаче — туда, где их ожидает более чем суровое наказание?" — отметили в СЖР.
Представители СЖР добавили, что будут следить за ситуацией в отношении каждого из задержанных и при появлении необходимости задействовать все ресурсы для облегчения их участи.
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Кроме задержания белоруса Юрия Баранчика, в Москве также был арестован узбекский корреспондент российского издания "Новая газета".
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