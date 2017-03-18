Заместитель начальника ГУВД Мингорисполкома — начальник милиции общественной безопасности Иван Кубраков в эфире программы «Контуры» на телеканале ОНТ прокомментировал причину жесткого задержания участников разрешенной акции в Минске 15 марта.

Кубраков подчеркнул, что представители органов охраны правопорядка выполняли свои служебные обязанности, «исходя из складывающейся оперативной обстановки». В частности, задерживать людей в транспорте, где было много обычных пассажиров, не принимавших участия в марше нетунеядцев, пришлось потому, что у нарушителей закона о массовых мероприятиях с собой были «ножи, кастеты, маски», и они могли причинить вред окружающим.

Официальный представитель МВД Георгий Евчар ранее отмечал , что статьей 11 закона о массовых мероприятиях запрещено скрывать свои лица под масками. «Во время акции 15 марта отдельные граждане грубо нарушили закон о массовых мероприятиях, который запрещает скрывать лица под масками. Сотрудники милиции предупреждали о неправомерности таких действий. Однако законные требования правоохранителей граждане проигнорировали и продолжили участие в мероприятии именно в масках. С целью установления личности, а также возможной причастности к иным правонарушениям было принято решение о задержании», — сказал Георгий Евчар.

Напомним, вечером 15 марта, в День Конституции, в Минске, Гродно и Могилеве прошли очередные «Марши нетунеядцев». В Минске акция была разрешена властями, но без задержаний не обошлось: по сведениям правозащитников были задержаны более 50 человек . После завершения «Марша» люди в штатском, не представляясь и не предъявляя документов, задерживали пассажиров в троллейбусе, выводили на улицу и заталкивали в микроавтобусы. Участники акции получили 12−15 суток административного ареста .