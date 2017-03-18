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"У задержанных были ножи, кастеты, маски". Милиция о жестких задержаниях в троллейбусе
19.03.2017 21:11 — Новости Общества | Tut.by
Заместитель начальника ГУВД Мингорисполкома — начальник милиции общественной безопасности Иван Кубраков в эфире программы «Контуры» на телеканале
Кубраков подчеркнул, что представители органов охраны правопорядка выполняли свои служебные обязанности, «исходя из складывающейся оперативной обстановки». В частности, задерживать людей в транспорте, где было много обычных пассажиров, не принимавших участия в марше нетунеядцев, пришлось потому, что у нарушителей закона о массовых мероприятиях с собой были «ножи, кастеты, маски», и они могли причинить вред окружающим.
Официальный представитель МВД Георгий Евчар ранее
Напомним, вечером 15 марта, в День Конституции, в Минске, Гродно и Могилеве прошли очередные «Марши нетунеядцев». В Минске акция была разрешена властями, но без задержаний не обошлось: по сведениям правозащитников были
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Заместитель начальника ГУВД Мингорисполкома - начальник милиции общественной безопасности Иван Кубраков в эфире программы "Контуры" на телеканале ОНТ...
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