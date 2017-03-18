﻿ "У задержанных были ножи, кастеты, маски". Милиция о жестких задержаниях в троллейбусе. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

"У задержанных были ножи, кастеты, маски". Милиция о жестких задержаниях в троллейбусе

19.03.2017 21:11 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Заместитель начальника ГУВД Мингорисполкома — начальник милиции общественной безопасности Иван Кубраков в эфире программы «Контуры» на телеканале ОНТ прокомментировал причину жесткого задержания участников разрешенной акции в Минске 15 марта.

Кубраков подчеркнул, что представители органов охраны правопорядка выполняли свои служебные обязанности, «исходя из складывающейся оперативной обстановки». В частности, задерживать людей в транспорте, где было много обычных пассажиров, не принимавших участия в марше нетунеядцев, пришлось потому, что у нарушителей закона о массовых мероприятиях с собой были «ножи, кастеты, маски», и они могли причинить вред окружающим.

Официальный представитель МВД Георгий Евчар ранее отмечал, что статьей 11 закона о массовых мероприятиях запрещено скрывать свои лица под масками. «Во время акции 15 марта отдельные граждане грубо нарушили закон о массовых мероприятиях, который запрещает скрывать лица под масками. Сотрудники милиции предупреждали о неправомерности таких действий. Однако законные требования правоохранителей граждане проигнорировали и продолжили участие в мероприятии именно в масках. С целью установления личности, а также возможной причастности к иным правонарушениям было принято решение о задержании», — сказал Георгий Евчар.

Напомним, вечером 15 марта, в День Конституции, в Минске, Гродно и Могилеве прошли очередные «Марши нетунеядцев». В Минске акция была разрешена властями, но без задержаний не обошлось: по сведениям правозащитников были задержаны более 50 человек. После завершения «Марша» люди в штатском, не  представляясь и не предъявляя документов, задерживали пассажиров в троллейбусе, выводили на улицу и заталкивали в микроавтобусы. Участники акции получили 12−15 суток административного ареста.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заместитель начальника ГУВД Мингорисполкома - начальник милиции общественной безопасности Иван Кубраков в эфире программы "Контуры" на телеканале ОНТ...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Самолет "Белавиа" Минск-Петербург экстренно возвращался из-за попавшей в двигатель стаи птиц
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика