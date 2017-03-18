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Зимовка для стариков по-белорусски

19.03.2017 21:55 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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В Беларуси набирают популярность гостевые дома и так называемые «дома-зимовки» для пенсионеров. Созданы они для пожилых людей, которым хочется чаще общаться. Эксперимент, начатый несколько лет назад, судя по всему, себя оправдал.

В республике уже 258 так называемых «зимовок». Суть в том, что на самые холодные месяцы бабушки и дедушки съезжаются. Они делят быт, пенсию, помогают друг другу. Главное - заключить договор. Все формы совместного проживания контролируют местные органы власти.

«На сегодняшний день в Солигорском районе работают девять домов-«зимовок», санаторий на дому, гостевая семья, патронатная семья, один дом временного проживания», - говорит заведующая отделением районного территориального центра социального обслуживания населения Ирина Дубовская. Как провели минувшую зиму белорусские пенсионеры, смотрите в сюжете корреспондента «МИР 24» Натальи Казей.

 
 
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В Беларуси набирают популярность гостевые дома и так называемые «дома-зимовки» для пожилых людей.

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