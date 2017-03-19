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Смертельные игры: СК Беларуси вычислил IP-адреса "синих китов"
20.03.2017 08:22 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 мар — Sputnik. Следственный комитет Беларуси обратился к российским коллегам в ходе расследования уголовных дел о склонении подростков к суициду через группы в соцсетях, сообщил накануне официальный представитель СК Сергей Кабакович.
Ранее СК сообщал о расследовании уголовных дел по факту склонения двух подростков из Минска и Витебска к самоубийству, выполняя задания куратора из соцсетей. Подростков удалось спасти после попыток покончить с собой.
"Установлены IP-адреса ("кураторов" — ред.), местонахождение которых — территория России", — заявил Кабакович в эфире телеканала ОНТ.
Он добавил, что СК направил запрос в РФ об установлении лиц, причастных к совершению данного преступления.
В свою очередь пресс-секретарь ГУВД Мингорисполкома Александр Ластовский сказал, что правоохранители "вылавливают" как кураторов, так и их подопечных через соцсети. По его словам, некоторым "ведущим" приходится угрожать Уголовным кодексом.
В Беларуси за склонение к самоубийству заведомо несовершеннолетнего виновному максимально грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее пользователи соцсетей выразили обеспокоенность в связи с
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По информации белорусских правоохранителей, кураторы, которые склоняют подростков к суициду, выходят в интернет с территории России.
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