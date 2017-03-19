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Смертельные игры: СК Беларуси вычислил IP-адреса "синих китов"

20.03.2017 08:22 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 мар — Sputnik. Следственный комитет Беларуси обратился к российским коллегам в ходе расследования уголовных дел о склонении подростков к суициду через группы в соцсетях, сообщил накануне официальный представитель СК Сергей Кабакович.

Ранее СК сообщал о расследовании уголовных дел по факту склонения двух подростков из Минска и Витебска к самоубийству, выполняя задания куратора из соцсетей. Подростков удалось спасти после попыток покончить с собой.

Смертельные игры: СК Беларуси вычислил IP-адреса "синих китов"
© Фото: unsplash.com
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"Установлены IP-адреса ("кураторов" — ред.), местонахождение которых — территория России", — заявил Кабакович в эфире телеканала ОНТ.

Он добавил, что СК направил запрос в РФ об установлении лиц, причастных к совершению данного преступления.

В свою очередь пресс-секретарь ГУВД Мингорисполкома Александр Ластовский сказал, что правоохранители "вылавливают" как кураторов, так и их подопечных через соцсети. По его словам, некоторым "ведущим" приходится угрожать Уголовным кодексом.

В Беларуси за склонение к самоубийству заведомо несовершеннолетнего виновному максимально грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее пользователи соцсетей выразили обеспокоенность в связи с опасной игрой, провоцирующей самоубийства среди несовершеннолетних. Сообщалось о появлении игры под названием "Беги или умри", которая якобы набирает популярность в России. Суть игры — перебежать дорогу перед движущимся транспортом. Однако позже официальный представитель ГАИ Беларуси Анна Банадык отметила, что ни в этом, ни в прошлом году случаев намеренных попаданий под машины в Беларуси не было.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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По информации белорусских правоохранителей, кураторы, которые склоняют подростков к суициду, выходят в интернет с территории России.

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