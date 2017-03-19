﻿ Минтруда подготовило поправки в декрет о "тунеядцах". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Минтруда подготовило поправки в декрет о "тунеядцах"

20.03.2017 09:11 — Новости Общества | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Министерство труда и социальной защиты Беларуси подготовило пакет предложений по внесению изменений в декрет №3 «О предупреждении социального иждивенчества».

Как рассказала 19 марта в эфире телеканала "Беларусь 1" глава ведомства Ирина Костевич, в основе документа - практика, которую госорганы наработали и с которой столкнулись в ходе реализации декрета №3, а также предложения и проблемы, с которыми граждане приходили в региональные комиссии.

Кроме того, министр отметила, что сейчас идет работа над уточнением списков плательщиков сбора. По ее словам, этим, кроме Минтруда, также активно занимаются министерство по налогам и сборам и органы исполнительной власти.

Помимо этого, уже в эфире телеканала ОНТ министр рассказала о планах по поддержке безработных, для которых сегодня нет вакансий на рынке труда по их квалификации. По ее словам, таким безработным будут предлагать оплачиваемые общественные работы как форму временной финансовой поддержки.

Ирина Костевич отметила, что службы занятости и райисполкомы должны определить базовые точки, где будет размещена информация о работе и деньгах, которые можно за нее получить. По ее мнению, безработные должны получать открытую и прозрачную информацию, чтобы понимать, где можно заработать деньги.

Напомним, что Александр Лукашенко принял решение немного подкорректировать Декрет №3: отменять документ власти по-прежнему отказываются, однако готовы дать «социальным иждивенцам» отсрочку по выплате сбора. По приказу президента на протяжении года сбор с тунеядцев взимать не будут. 

Также Лукашенко потребовал к 1 мая трудоустроить всех безработных и довести среднюю зарплату по стране до 500 долларов. Идея "занять всех людей" не нова, и звучит из уст президента не впервые. Хотя у людей такая инициатива вызывает в лучшем случае скептическую усмешку.

 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство труда и социальной защиты Беларуси подготовило пакет предложений по внесению изменений в декрет №3 «О предупреждении социального иждивенчества».

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В райисполкомах Брестской области уточняют списки попавших под Декрет №3
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика