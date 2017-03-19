Министерство труда и социальной защиты Беларуси подготовило пакет предложений по внесению изменений в декрет №3 «О предупреждении социального иждивенчества».

Как рассказала 19 марта в эфире телеканала "Беларусь 1" глава ведомства Ирина Костевич, в основе документа - практика, которую госорганы наработали и с которой столкнулись в ходе реализации декрета №3, а также предложения и проблемы, с которыми граждане приходили в региональные комиссии.

Кроме того, министр отметила, что сейчас идет работа над уточнением списков плательщиков сбора. По ее словам, этим, кроме Минтруда, также активно занимаются министерство по налогам и сборам и органы исполнительной власти.

Помимо этого, уже в эфире телеканала ОНТ министр рассказала о планах по поддержке безработных, для которых сегодня нет вакансий на рынке труда по их квалификации. По ее словам, таким безработным будут предлагать оплачиваемые общественные работы как форму временной финансовой поддержки.

Ирина Костевич отметила, что службы занятости и райисполкомы должны определить базовые точки, где будет размещена информация о работе и деньгах, которые можно за нее получить. По ее мнению, безработные должны получать открытую и прозрачную информацию, чтобы понимать, где можно заработать деньги.

Напомним, что Александр Лукашенко принял решение немного подкорректировать Декрет №3: отменять документ власти по-прежнему отказываются, однако готовы дать «социальным иждивенцам» отсрочку по выплате сбора. По приказу президента на протяжении года сбор с тунеядцев взимать не будут.