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Минтруда отправит безработных на оплачиваемые общественные работы

20.03.2017 11:40 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 мар – Sputnik. Министр труда и социальной защиты Беларуси Ирина Костевич заявила о готовности ведомства выполнить до 1 мая поручение президента о трудоустройстве всех безработных.

Минтруда отправит безработных на оплачиваемые общественные работы
© Sputnik / Виктор Толочко
Лукашенко поручил трудоустроить всех безработных к 1 мая

Для тех, кому вакансий согласно их квалификации на рынке труда не найдется, будет предоставлена возможность принять участие в оплачиваемых общественных работах, пояснила Костевич.

"К 1 мая есть задача обеспечить всех безработных работой. Это те, кому надо постоянную работу, и те, для кого нет работы на рынке по их квалификации. Для них нужны оплачиваемые общественные работы как временная мера поддержки. Местные власти этим займутся", – сказала министр в эфире телеканала ОНТ.

Костевич отметила, что "службы занятости и райисполкомы должны определить такие базовые точки, где будет размещена информация: какая эта работа, какие деньги человек получит за эту работу". Безработные должны получать открытую и прозрачную информацию, чтобы понимать, где сегодня можно заработать деньги, подчеркнула она.

Костевич также отметила, что система соцзащиты в стране выстроена — есть государственная адресная социальная помощь, пять видов соцподдержки. По ее словам, эта система будет совершенствоваться и дальше.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил трудоустроить всех белорусских безработных до 1 мая: по словам президента люди будут высаживать лес, строить заборы, красить, убирать территорию. При этом глава государства пообещал, что работа найдется для всех.

 
Теги: Минск
 
 
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Это касается тех безработных, для которых в настоящее время нет вакансий на рынке труда согласно их квалификации.

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