На этой неделе весна укрепит свои позиции. По сравнению с прошедшими выходными температурный фон повысится, и хотя в отдельные ночи еще будет подмораживать, днем воздух будет прогреваться. Но без дождей не обойдется. О погоде на неделю TUT.BY рассказала заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Рыбакова Светлана.



Фото: bankoboev.ru

Во, вторник, 21 марта, под влиянием атмосферных фронтов, смещающихся с Западной Европы, ночью по западу, утром и днем на большей части территории республики пройдут осадки, в основном в виде дождя. Ночью и утром в отдельных районах, преимущественно по востоку страны, возможен туман и слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит от -3°С по востоку до +4°С по западу страны; максимальная температура днем +5 +11°С, по юго-западу республики воздух прогреется до +12 +15°С.

В среду, 22 марта, ночью преимущественно в западных и восточных районах республики, днем под влиянием очередной системы фронтальных разделов на большей части территории ожидаются кратковременные дожди. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью не опустится ниже +1 +6°С, максимальная днем +3 +10°С, по юго-востоку страны воздух прогреется до +11 +17°С.

В четверг, 23 марта, ночью преимущественно по юго-восточной половине республики кратковременные дожди, днем в основном без осадков, лишь в в южных и западных районах возможны кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью -3, +3°С, по юго-востоку до +6°С; максимальная днем +7 +12°С, по югу до +14°С.

В пятницу, 24 марта, очередная система фронтальных разделов обусловит ночью и утром на большей части территории, днем в отдельных районах кратковременные дожди. Ночью и утром возможен слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью 0, +6°С, максимальная днем +7 +14°С.