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Гуканне вясны: венки из барвинка и обряды у костра
20.03.2017 15:01 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
На минувших выходных белорусы напомнили, как их предки отмечали пробуждение природы. В Белорусском государственном музее народной архитектуры и быта под Минском реконструировали праздник «Гуканне вясны».
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Во многом праздник похож на прочие славянские гулянья: национальные костюмы, плетение венков, костер и хоровод. В этом году организаторы добавили к празднику Лельчицкую традицию зазывания весны.
Девушки плели себе венки из барвинка, украшали их лентами и перезимовавшей клюквой, надевали их на голову, водили хороводы и пели обрядовые песни. Кроме того, плели большие венки, которые вешали или забрасывали на одиноко стоящую на пригорке грушу или березу.
Барвинок – это вечнозеленое растение, распускающееся рано весной. Издавна ему приписывались магические свойства – с его помощью гадали на замужество, защищались от нечисти, определяли ведьм.
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Под Минском реконструировали праздник «Гуканне вясны»
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