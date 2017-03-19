В Центре изоляции правонарушителей на Окрестина перестали принимать передачи от всех, кроме близких родственников. Об этом TUT.BY сообщили друзья арестованных после «Марша нетунеядцев». Начальник ЦИП отказался комментировать эту информацию.



Родственники с передачей для содержащихся в ЦИП на Окрестина

Брестчанин Илья Мироненко, арестованный на 14 суток после марша в Минске, написал заявление о передачах на своего друга, минчанина Дмитрия. Вчера Дмитрий приносил передачу Илье, однако сегодня ее принять отказались, сообщил парень TUT.BY.

— Я зашел к дежурному, но он сказал, что пришел указ сверху, и передачи они сегодня не берут. Других людей, заходивших с передачами, дежурный тоже выпроваживал. Мы попросили вызвать начальника, в итоге к нам спустился какой-то мужчина в штатском костюме.

Дмитрий объяснил, что у его друга нет родственников в Минске, и спросил, почему дежурный отказывается взять передачу.

— Он сказал, что они рассмотрели все заявления и отказали в передачах. Я сказал: «Вы даже мою фамилию не спросили». Он ответил, что абсолютно по всем заявлениям отказ, даже нет смысла фамилию узнавать.

Не смог отдать передачу и минчанин Владимир, который сегодня пришел на Окрестина.

— Еще на суде я узнал, что передачи смогут передать родственники или те, на кого осужденный написал заявление. Я знал, что на меня напишет заявление один мой знакомый, поэтому приехал в пятницу на Окрестина. При этом я не был уверен, что они успели получить от него заявление, и сказал об этом дежурному. Он ответил, что никакие заявления не нужны, все взял.

Позже передачи для знакомого Владимира носили уже его коллеги. Сам же парень снова пришел на Окрестина только сегодня, чтобы отдать передачу для своей подруги Лидии Вериго.

— Я в акте написал, что я друг (такой акт необходимо заполнять с каждой передачей. — Прим. TUT.BY). Мне сказали, что можно только близким родственникам, и посылку не взяли. В итоге ее передала мама Лидии.

Согласно постановлению МВД № 313 , начальник места отбывания административного ареста имеет право запретить передачи от всех, кроме близких родственников.

Однако действительно ли руководство Центра изоляции правонарушителей приняло такое решение, узнать не удалось. Начальник ЦИП Иван Соколовский отказался от комментариев TUT.BY. С пресс-службой ГУВД Мингорисполкома связаться не удалось.

В комментарии информагентству БелаПАН Соколовский подтвердил, что в заявлении на передачи отказано. По его словам, «принято такое решение, исходя из тех передач, которые уже имеются».

— Всем передачи имеются. Не волнуйтесь, у нас есть питание. Всем они обеспечены, — сказал Соколовский.

Лишеннный регистрации в Беларуси правозащитный центр «Весна» назвал отказ от приема передач «негуманным».

— Три дня принимали без проблем, а сейчас перестали. Это негуманно, учитывая, что минимум шесть человек объявили голодовку, и им нужно много воды и соков, а половина из арестованных — вегетарианцы и веганы, которые не могут есть то, что им раздают в ЦИП. Исходя из этого запретить принимать передачи не от родных, когда многие не имеют родственников в Минске, означает лишить людей более чем на неделю получения хоть чего-то, — заявила правозащитница ПЦ «Весна» Наста Лойко.

По ее словам, люди, которые недавно отсидели на ЦИПе, жаловались на качество пищи, считали ее недостаточной.

— Более того, никто там не выдает гигиенические средства, — заявила Лойко.