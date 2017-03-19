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Девочка, которую сбила "скорая" в Светлогорске, пришла в себя

20.03.2017 17:21 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 мар – Sputnik. Состояние школьницы, которую вечером 17 марта сбил в Светлогорске автомобиль скорой помощи, стабилизировалось, сообщил в понедельник заместитель начальника управления здравоохранения Гомельского облисполкома Николай Куденьчук.

Девочка, которую сбила "скорая" в Светлогорске, пришла в себя
© Sputnik Владимир Вяткин
Сбитая машиной скорой девочка находится в искусственной коме

ДТП произошло в пятницу около 19:25 недалеко от железнодорожного переезда по улице Социалистической в Светлогорске. По информации ГАИ, школьница выбежала на дорогу из-за припаркованного автомобиля прямо под колеса машины скорой помощи.

"Девочка пришла в себя. Ее состояние стабильное, жизни ничто не угрожает", – цитирует БелТА слова Куденьчука. 

Медики диагностировали у подростка закрытую черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки. Ребенка на два дня ввели в состояние искусственной комы. 

Накануне пострадавшую обследовали специалисты Республиканского центра экстренной медицинской помощи, после чего ее перевели в Гомельскую областную клиническую больницу, где медики продолжат лечение и реабилитацию школьницы.

 
Теги: Минск
 
 
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