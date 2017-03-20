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Утверждён замысел совместного стратегического учения вооружённых сил Беларуси и России «Запад‑2017»
20.03.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета
Беларусь не собирается сворачивать военное сотрудничество с Россией из-за разногласий в других сферах. Об этом заявил Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко при докладе замысла совместного стратегического учения вооруженных сил Беларуси и России «Запад‑2017».
«Для средств массовой информации особо отмечу, что вопреки мнениям отдельных «экспертов» никто не собирается сворачивать сотрудничество с Россией в военной области из-за возникших разногласий в других сферах. Наоборот, учение является демонстрацией нашего постоянства в обеспечении безопасности двух братских народов», — заявил глава государства.
«Как бы ни складывались наши отношения в области нефти, газа, продовольствия и прочего, это все вопросы решаемые. Это наши вопросы — Беларуси и России. А вот шутить с безопасностью, обороноспособностью наших общих рубежей ни в коем случае нельзя. Это не подлежит никакому виду торговли», — подчеркнул белорусский лидер.
По его словам, международная обстановка обязывает непрерывно повышать мастерство и уровень региональной группировки войск для защиты западных рубежей Союзного государства. «Предстоящее учение является лучшим способом проверить готовность военнослужащих двух стран к взаимодействию. Таким образом мы укрепляем свою общую обороноспособность и будем это делать впредь», — сказал Президент.
Александр Лукашенко напомнил, что много лет назад Беларусь и Россия условились проводить подобные учения поочередно на территории одной и другой стран, сейчас очередь Беларуси.
Президент также отметил, что на западном направлении у Беларуси и России создана мощная группировка вооруженных сил, основу которых составляет белорусская армия. «В случае конфликта, не дай бог войны, существует определенный план ведения боевых действий силами белорусских Вооруженных Сил, которые немедленно подкрепляются соответствующими Вооруженными силами Российской Федерации, — сказал глава государства. — Мы ни от кого никогда не скрывали и не скрываем, что в мирное время порох надо держать сухим».
«Предстоящее мероприятие абсолютно прозрачное, и я требую от всех вас, чтобы это мероприятие на территории нашей страны было прозрачным и все мероприятия были доступны не только для наших друзей по ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, но и для представителей Североатлантического блока — НАТО. Мы ничего не скрываем и скрывать не должны. Если натовцы хотят присутствовать на нашем учении, милости просим. Тем более я такую информацию и такие сигналы с их стороны уже получаю», — заявил Президент.
«Еще раз хочу подчеркнуть для тех, кто посылает эти сигналы: мы ни от кого не закрываемся. Мы пригласим всех желающих на эти учения. И вы увидите, что они носят исключительно оборонный характер. Что ни мы, ни Российская Федерация на этом направлении не собираемся не то что на кого-то наступать, мы не собираемся кого бы то ни было провоцировать здесь. Ни в коем случае. Мы на всякий случай готовимся обеспечить свою безопасность в любой ситуации», — подчеркнул Александр Лукашенко.
Глава государства также попросил министра обороны доложить о состоянии дел в белорусской армии, имеющихся проблемных вопросах и путях их решения в нынешнем году.
«Понимая, что предстоящее учение является важным мероприятием подготовки армий двух государств, хотел бы, чтобы в целом была дана оценка эффективности двустороннего военного сотрудничества с Россией, — сказал Александр Лукашенко. — Для меня это еще важно перед возможным заседанием Высшего государственного совета. Если есть какие-то проблемы, чтобы я мог их обозначить перед руководством России и привлечь внимание к более эффективному сотрудничеству в рамках наших соглашений по обороне Союзного государства».
Президент поинтересовался основными задачами совместного учения, последовательностью их решения, составом привлекаемых войск, районами проведения мероприятия, а также ожидаемыми практическими результатами.
Глава государства потребовал от руководства Минобороны тщательно продумать вопросы взаимодействия с государственными и местными органами власти по всем аспектам учения. В этой связи он отметил, что в случае возникновения конфликта на территории Беларуси будет задействовано все население, а не только Вооруженные Силы.
«Не надо думать о том, что если вдруг какой-то конфликт, то армия будет действовать сама по себе, а все будут сидеть, сложив руки, и ждать результатов, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Мы и готовим людей, в частности создавая силы территориальной обороны. И готовим, кроме сил территориальной обороны, все население к тому, чтобы защитить территорию нашей страны и интересы нашего государства. Прибытие и пребывание российских войск на нашей территории должно оставить в памяти офицеров и солдат, наших гостей, только положительные эмоции. Это наши люди. Нам вместе отстаивать нашу оборону и безопасность», — добавил белорусский лидер.
По окончании доклада Президент утвердил замысел совместного стратегического учения вооруженных сил Беларуси и России «Запад‑2017».
Пресс-служба Президента Республики Беларусь
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Беларусь не собирается сворачивать военное сотрудничество с Россией из-за разногласий в других сферах....
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