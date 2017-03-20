Беларусь не собирается сворачивать военное сотрудничество с Россией из-за разногласий в других сферах. Об этом заявил Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко при докладе замысла совместного стратегического учения вооруженных сил Беларуси и России «Запад‑2017».

«Для средств массовой информации особо отмечу, что вопреки мнениям отдельных «экспертов» никто не собирается сворачивать сотрудничество с Россией в военной области из-за возникших разногласий в других сферах. Наоборот, учение является демонстрацией нашего постоянства в обеспечении безопасности двух братских народов», — заявил глава государства.

«Как бы ни складывались наши отношения в области нефти, газа, продовольствия и прочего, это все вопросы решаемые. Это наши вопросы — Беларуси и России. А вот шутить с безопасностью, обороноспособностью наших общих рубежей ни в коем случае нельзя. Это не подлежит никакому виду торговли», — подчеркнул белорусский лидер.

По его словам, международная обстановка обязывает непрерывно повышать мастерство и уровень региональной группировки войск для защиты западных рубежей Союзного государства. «Предстоящее учение является лучшим способом проверить готовность военнослужащих двух стран к взаимодействию. Таким образом мы укрепляем свою общую обороноспособность и будем это делать впредь», — сказал Президент.

Александр Лукашенко напомнил, что много лет назад Беларусь и Россия условились проводить подобные учения поочередно на территории одной и другой стран, сейчас очередь Беларуси.

Президент также отметил, что на западном направлении у Беларуси и России создана мощная группировка вооруженных сил, основу которых составляет белорусская армия. «В случае конфликта, не дай бог ­войны, существует определенный план ведения боевых действий силами белорусских Вооруженных Сил, которые немедленно подкрепляются соответствующими Вооруженными силами Российской Федерации, — сказал глава государства. — Мы ни от кого никогда не скрывали и не скрываем, что в мирное время порох надо держать сухим».

«Предстоящее мероприятие абсолютно прозрачное, и я требую от всех вас, чтобы это мероприятие на территории нашей страны было прозрачным и все мероприятия были доступны не только для наших друзей по ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, но и для представителей Североатлантического блока — НАТО. Мы ничего не скрываем и скрывать не должны. Если натовцы хотят присутствовать на нашем учении, милости просим. Тем более я такую информацию и такие сигналы с их стороны уже получаю», — заявил Президент.

«Еще раз хочу подчеркнуть для тех, кто посылает эти сигналы: мы ни от кого не закрываемся. Мы пригласим всех желающих на эти учения. И вы увидите, что они носят исключительно оборонный характер. Что ни мы, ни Российская Федерация на этом направлении не собираемся не то что на кого-то наступать, мы не собираемся кого бы то ни было провоцировать здесь. Ни в коем случае. Мы на всякий случай готовимся обеспечить свою безопасность в любой ситуации», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства также попросил министра обороны доложить о состоянии дел в белорусской армии, имеющихся проблемных вопросах и путях их решения в нынешнем году.

«Понимая, что предстоящее учение является важным мероприятием подготовки армий двух государств, хотел бы, чтобы в целом была дана оценка эффективности двустороннего военного сотрудничества с Россией, — сказал Александр Лукашенко. — Для меня это еще важно перед возможным заседанием Высшего государственного совета. Если есть какие-то проблемы, чтобы я мог их обозначить перед руководством России и привлечь внимание к более эффективному сотрудничеству в рамках наших соглашений по обороне Союзного государства».

Президент поинтересовался основными задачами совместного учения, последовательностью их решения, составом привлекаемых войск, районами проведения мероприятия, а также ожидаемыми практическими результатами.

Глава государства потребовал от руководства Минобороны тщательно продумать вопросы взаимодействия с государственными и местными органами власти по всем аспектам учения. В этой связи он отметил, что в случае возникновения конфликта на территории Беларуси будет задействовано все население, а не только Вооруженные Силы.

«Не надо думать о том, что если вдруг какой-то конфликт, то армия будет действовать сама по себе, а все будут сидеть, сложив руки, и ждать результатов, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Мы и готовим людей, в частности создавая силы территориальной обороны. И готовим, кроме сил территориальной обороны, все население к тому, чтобы защитить территорию нашей страны и интересы нашего государства. Прибытие и пребывание российских войск на нашей территории должно оставить в памяти офицеров и солдат, наших гостей, только положительные эмоции. Это наши люди. Нам вместе отстаивать нашу оборону и безопасность», — добавил белорусский лидер.

По окончании доклада Президент утвердил замысел совместного стратегического учения вооруженных сил Беларуси и России «Запад‑2017».

Пресс-служба Президента Республики Беларусь