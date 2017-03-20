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Предстоит проверка полем

20.03.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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Сегодня начинается полевой выход у военнослужащих 3‑го зенитного ракетного дивизиона 115‑го зенитного ракетного полка

— Сегодня в нашем дивизионе парковый день, — рассказал командир радиотехнической батареи старший лейтенант Дмитрий Лемешевский. — Скоро, как говорится, выход «в поля», и к этому времени техника должна быть проверена и полностью готова. В настоящий момент личный состав батареи готовит боевые машины к проведению техосмотра.

Нам предстоит совершить марш из пункта постоянной дислокации к месту проведения полевого выхода. После прибытия в назначенный район дивизион развернет и оборудует полевой лагерь. С личным составом будут проводиться занятия по тактической подготовке: военнослужащим предстоят тренировки, связанные со сменой позиций. Кроме того, отработаем нормативы по переводу командного пункта дивизиона из боевого положения в походное и обратно. А еще предстоит заниматься маскировкой позиций, инженерной и специальной подготовкой… Одним словом — всем тем, что необходимо выполнять в боевой обстановке.

По словам командира батареи, полевые выходы дивизион совершает не реже двух раз в течение года. Сегодня более половины личного состава — парни, призванные в Вооруженные Силы минувшей осенью. Для них данный полевой выход станет первым серьезным испытанием.

Впрочем, и офицеры батареи, и военнослужащие более ранних призывов помогут этим солдатам постигать ратную науку в полевых условиях. Начиная с момента распределения по подразделениям и в процессе обучения по военно-учетным специальностям недавние призывники приобретали необходимые знания. В рамках мероприятий по боевой подготовке отрабатывались соответствующие навыки. Вот во время полевого выхода и предстоит оценить, насколько усвоен учебный материал, насколько готово вчерашнее пополнение четко и грамотно выполнять поставленные задачи…


Старший лейтенант Дмитрий Лемешевский

 
 
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