Этот фотоснимок — уже история. 3 июля 2016 года в Минске прошел военный парад в честь освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. На марше у центральной трибуны 120‑я отдельная гвардейская механизированная Рогачевская Краснознаменная, орденов Суворова и Кутузова бригада имени Верховного Совета Белорусской ССР — одно из самых прославленных соединений белорусской армии.



Таким же плотным строем солдаты чеканили шаг 75 лет назад — весной 1942 года, в самый разгар войны, когда формировалось легендарное соединение.

Полевой лагерь Черемушки Сибирского военного округа. Полковник Леонтий Гуртьев получил приказ сформировать 308‑ю стрелковую дивизию. Ее костяк составили курсанты Омского пехотного училища. Настроение у всех приподнятое: они наконец-то едут на фронт!

Бить врага мечтали все — и офицеры, и их подчиненные. Старшекурсники готовы отправиться на передовую, так и не получив долгожданных лейтенантских звезд. «Ничего, — говорили они, — после войны доучимся! Главное, мы едем на фронт». Изначально «курсантская» дивизия по уровню боевой подготовки значительно превосходила все другие. Ее перебросили туда, где в те дни было тяжелее всего, в самое пекло — под Сталинград.





К середине 1942 года моторизованная немецкая армия стала заложницей собственной мобильности. На вермахт работала практически вся промышленность оккупированной Европы. Военные заводы круглосуточно выпускали сотни танков, самоходных орудий, самолетов — эшелонами их оперативно перебрасывали по железной дороге на Восточный фронт. И здесь противник впервые столкнулся с серьезной проблемой — нехваткой топлива. На территории Беларуси — основном маршруте переброски горюче-смазочных материалов на фронт — действовали партизанские отряды, которые пускали под откос практически каждый третий эшелон с ГСМ.

Немецкая армада испытывала серьезную нехватку топлива. Чтобы исправить положение, ставка Гитлера решила захватить нефтяные районы Кавказа. Планы противника были амбициозны — промаршировать к скважинам по разрушенному Сталинграду. Бои за город на Волге развернулись ожесточенные.

Обороной города руководил генерал Штурм — так в войсках называли командующего 62‑й армией генерала Василия Чуйкова.

Вскоре об отважной «курсантской» дивизии узнали по обе стороны фронта. Ее полки заняли оборону у села Котлубань. На этом участке гитлеровцы бросили в прорыв при поддержке танков и артиллерии три пехотные дивизии. Комдив Гуртьев принял решение — первые удары должны принять на себя наиболее боеспособные подразделения из курсантов Омского пехотного училища.

За сутки 308‑я стрелковая отразила пять атак. И так день за днем. Сибиряки рубежи удержали!

28 сентября дивизия, совершив стремительный марш-бросок, переправилась через Волгу в Сталинград, с ходу вступила в бой и выбила противника из районов Силикат и Баррикады, уничтожив более тысячи гитлеровских солдат и офицеров, сто сорок три танка, девяносто артиллерийских орудий. Курсанты первыми внезапно врывались в дома, а для перемещений использовали подземные коммуникации. Немцы не понимали, когда и, главное, откуда ждать удара.

Позже этот опыт пригодился в Берлине. Через еще два года войны.

«В Сталинграде мы применяли тактику ближнего боя. Наши и немецкие траншеи располагались на расстоянии броска гранаты. Это затрудняло работу авиации и артиллерии немцев. Те попросту боялись попасть по своим. Несмотря на временное численное превосходство 6‑й армии Паулюса, мы постоянно контратаковали. И особенно это здорово получалось ночью. Многое решала личная отвага солдат. И, конечно, курсантов 308‑й дивизии. Впоследствии они могли стать хорошими офицерами, но шла война, и нужно было воевать».

Из воспоминаний Маршала Советского Союза Василия Чуйкова.

За Сталинград соединение наградили орденом Красного Знамени. Комдив Гуртьев принял его из рук командарма Чуйкова. Вместе с наградой Леонтий Николаевич получил новенькие генеральские погоны.

Мир восторженно приветствовал победу советских войск на Волге. Вот что писала осенью 1942‑го американская газета «Нью-Йорк геральд трибьюн»:

«В невообразимом хаосе бушующих пожаров, разрушенных зданий, мертвых тел защитники города отстаивали его со страстной решимостью не только умереть, но и наступать где можно. Такие бои не поддаются стратегическому расчету, но именно такими боями выигрывают войну».