Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Дмитрий Бегун задержан по подозрению в получении взятки. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал сегодня во время общения в Могилеве с работниками предприятий компании «Кроноспан», передает БЕЛТА .



Дмитрий Бегун до назначения на пост замминистра МЧС. Фото: "Минск-Новости"

Дмитрий Бегун подозревается в получении взятки от бизнесмена за ввод в строй объекта с нарушением требований противопожарной безопасности.

«Взятку брал. На месте взяли всех. Чего обижаться на меня? Все одинаковы перед законом: и министры, и замминистры, — отметил Александр Лукашенко. — Светит восемь лет минимум. Доработался до генеральской должности, чтобы в тюрьме провести время».

При этом президент обратил внимание, что в таких случаях чиновники не сами принимают объекты с нарушениями, а поручают это своим подчиненным. «Так загнивает общество, гнилью покрывается, — добавил глава государства. — Замминистра, великий человек. Что тебе надо, работай. Чего тебе не хватает?»

Дмитрий Бегун был назначен заместителем министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси в декабре 2015 года. Ранее Дмитрий Бегун занимал должность начальника столичного управления МЧС.