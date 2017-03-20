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Президент рассказал о задержании за взятку замминистра по ЧС
21.03.2017 13:15 — Новости Общества | Tut.by
Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Дмитрий Бегун задержан по подозрению в получении взятки. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал сегодня во время общения в Могилеве с работниками предприятий компании «Кроноспан», передает
Дмитрий Бегун подозревается в получении взятки от бизнесмена за ввод в строй объекта с нарушением требований противопожарной безопасности.
«Взятку брал. На месте взяли всех. Чего обижаться на меня? Все одинаковы перед законом: и министры, и замминистры, — отметил Александр Лукашенко. — Светит восемь лет минимум. Доработался до генеральской должности, чтобы в тюрьме провести время».
При этом президент обратил внимание, что в таких случаях чиновники не сами принимают объекты с нарушениями, а поручают это своим подчиненным. «Так загнивает общество, гнилью покрывается, — добавил глава государства. — Замминистра, великий человек. Что тебе надо, работай. Чего тебе не хватает?»
Дмитрий Бегун был назначен заместителем министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси в декабре 2015 года. Ранее Дмитрий Бегун занимал должность начальника столичного управления МЧС.
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"Взятку брал. На месте взяли всех. Чего обижаться на меня? Все одинаковы перед законом: и министры, и замминистры, - отметил Александр Лукашенко. - Светит восемь лет...
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