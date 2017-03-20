Вечером 20 марта по инициативе украинской стороны прошла встреча пограничников двух стран после недавнего инцидента с автомобилем в пункте пропуска «Александровка». Белорусы признали: утверждать, якобы машина прибыла с территории Украины, «не представляется возможным».



Момент прорыва в пункте пропуска «Александровка». Фото: ГПК

Протокол рабочей встречи опубликовал в Facebook помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

По информации пограничников Украины, сообщение о прорыве автомобиля через белорусский пункт пропуска «Александровка» они получили от коллег в 04.15 (по киевскому времени). То есть через 3 часа после случившегося, таким образом не выполнив требования Плана взаимодействия по охране совместного участка границы:

«Информация о прорыве транспортного средства в пункте пропуска „Александровка“, выявлении оружия и взрывчатых веществ, а также розыске неизвестного была предоставлена (…) с опозданием более чем на 3 часа, что в свою очередь не позволило украинской стороне своевременно провести комплекс необходимых неотложных мероприятий», — указывается в документе.

Установлено, что задержанный автомобиль Jeep в украинский пункт пропуска «Вильча» не прибывал - это подтверждается записями камер наблюдения. А двое задержанных и один разыскиваемый гражданин «установленным порядком границу (…) не пересекали, о чем свидетельствует соответствующие базы данных». На момент встречи белорусская сторона не предоставила полные установочные данные задержанных, «возможно, граждан Украины».

После проверки линии границы украинцы не нашли признаков ее нарушения. Но там обращают внимание, что оба пункта пропуска (и белорусский, и украинский) — значительно удалены от линии границы, а между ними находится белорусский населенный пункт Александровка.

С некоторыми из претензий белорусские пограничники согласились:

«Ввиду того, что между пунктами пропуска сторон значительное расстояние (около 13 км), имеется населенный пункт (…), отсутствуют признаки нарушения государственной границы, утверждать, что задержанный автомобиль прибыл с территории Украины не представляется возможным».

Относительно задержек в информировании коллег Беларусь заверила, что вскоре предоставит все данные «по мере их установления».













Напомним, 20 марта Госпогранкомитет Беларуси сообщил о попытке «прорыва» на машине Jeep через границу в районе пропускного пункта «Александровка». Инцидент произошел ночью в 01.45. Были задержаны два человека, их личности устанавливаются. Пограничники не исключают, что в автомобиле мог находиться еще один неизвестный, его ищут.

В машине нашли пистолет марки ТТ и два снаряженных магазина, а также «предмет, внешне схожий с тротилом и электродетонаторами». По сообщению телеканала «Беларусь 1», в автомобиле были тротиловые шашки, электродетонаторы, ручные гранаты, пластит и самодельное взрывное устройство.



Фото: sk.gov.by

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 333 прим.1 Уголовного кодекса Беларуси (Незаконное перемещение через государственную границу оружия, боеприпасов по предварительному сговору группой лиц).

В эфире телеканала также сообщили, что этот автомобиль ранее покидал Беларусь через этот же погранпереход, однако заезжал ли он в Украину — неизвестно.

Ранее украинская сторона заявила , что в районе инцидента есть определенные территории, на которых находятся населенные пункты и через которые можно переехать с украинской на белорусскую территорию, минуя пограничные пункты пропуска.

После инцидента пограничные службы Беларуси и Украины усилили меры безопасности на участке.



Фото: Следственный комитет