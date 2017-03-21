Оценивая складывающуюся военно-политическую обстановку, белорусское общество понимает всю важность защиты своих национальных интересов. Это понимают и государственные органы Республики Беларусь, ответственные за обеспечение национальной безопасности. Поэтому руководство нашего Министерства обороны серьезно подходит к вопросам подготовки профессиональных кадров для своих нужд. Кроме того, особое внимание уделяется повышению престижа военной службы, социальной защищенности офицерского корпуса. В связи с этим с каждым годом желающих стать офицером становится все больше, а поступить в военные вузы — все сложнее.



В целях подготовки высококлассных специалистов для Вооруженных Сил и обмена опытом в военной сфере Беларусь направляет обучаемых в российские ввузы на такие специальности, по которым профессионалов в погонах в нашей стране не готовят. Среди них — специалисты с углубленным знанием иностранных языков, военные дирижеры.

Сейчас в военкоматы приходит информация обо всех высших военных учебных заведениях Российской Федерации и количестве мест для поступления. Так что для желающих получить редкую армейскую профессию задача упрощена.

Один из самых известных российских военных вузов — Военный университет Министерства обороны Российской Федерации. Он отсчитывает свою историю с 1919 года. Среди знаковых учебных заведений, которые внесли наибольший вклад в формирование научных школ в университете, значатся Военный институт иностранных языков, Военно-политическая академия имени В. И. Ленина, Военно-юридическая академия РККА, Военный финансово‑экономический институт имени генерала армии А. В. Хрулёва и многие другие.

Помимо учебы в вузе, курсанты постоянно участвуют в международных научных, военных и социальных проектах. В обязательном порядке — обучение в автошколе и экзамен на получение водительского удостоверения.

Со специальностями, правилами поступления и сроками можно ознакомиться как в ближайшем военкомате, так и на сайте Военного университета Министерства обороны Российской Федерации http://www.vumo.ru/rights/.

Соб. инф.