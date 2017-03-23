МИНСК, 24 мар — Sputnik. Самая высокооплачиваемая из открытых на сегодня вакансий в Беларуси — директора крупной косметической компании с обещанием зарплаты в 7,5 тысяч рублей, убедился Sputnik после изучения республиканского банка вакансий.

Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился в марте трудоустроить всех безработных к началу мая. Sputnik периодически делает подборку самых интересных вакансий в республике — чтобы читатели знали, какие специалисты и на какие зарплаты нужны в Беларуси.

На 24 марта в Беларуси открыты почти 45 тысяч вакансий, а в феврале — порядка 42 тысяч вакансий. Больше всего предложений по рабочим местам — в Минске и Минской области, а меньше всего — на Витебщине.

Самая высокооплачиваемая вакансия на конец марта — руководителя представительства косметической компании. Предполагается, что соискатель должен свободно владеть английским и шведским языками и иметь опыт в организации прямых продаж от пяти лет. Зарплату такому соискателю обещают около 7,5 тысяч рублей (почти четыре тысячи долларов по курсу).

Также руководителя ищут на зарплату в семь тысяч рублей — в компанию по производству материалов для мебельной и строительной промышленности. Здесь соискатель также должен владеть иностранными языками — английским и польским.

Среди всех вакансий зарплату более 500 долларов США обещают лишь 960, среди требуемых специалистов — менеджеры по персоналу, бухгалтеры, инженеры, руководители и другие. В то же время, 40,2 тысячи вакансий предлагают заработную плату до 600 рублей (порядка 300 долларов США по курсу).

Программисты нужны всего 24 компаниям, при этом зарплаты им обещают от 300 рублей. Для сравнения, вакансий для врачей в Беларуси — более 2,3 тысяч, на зарплату от 57 до 1200 рублей. Вакансий для педагогов в Беларуси — более полутысячи.

Также республике нужны почти 800 плотников, 129 парикмахеров, 125 агрономов и 1250 продавцов. Поиск вакансий соискатель может осуществлять сам на специальном сайте Минтруда >>