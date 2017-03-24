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Более десяти человек осуждены на 12-15 суток после сбора вещей задержанным
25.03.2017 12:48 — Новости Общества | Tut.by
Утром 25 марта в суде Московского района Минска прошли суды над минчанами, которые вчера на улице Фабрициуса собирали вещи задержанным и их семьям. Сегодня они тоже оказались за решеткой.
Напомним, вечером 24 марта у офиса партии «Зеленых» проходил сбор средств для находящихся в СИЗО активистов и их семей. Вскоре туда
Сотрудники органов заявили, якобы им поступил звонок о совершенном в этом же здании преступлении. Людей отвезли людей в Московский РУВД. После вмешательства пресс-секретаря столичной милиции журналистов отпустили, остальных — нет.
По информации TUT.BY, утром 25 марта в суде Московского района прошли суды над задержанными. На всех из них были составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 17.1 КоАП (Мелкое хулиганство).
По предварительным данным, в итоге 12 человек осуждены на административный арест сроком от 12 до 15 суток.
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На всех из них милиция составила протоколы по статье о мелком хулиганстве.
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