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Фотофакт: акция протеста возле Октябрьской площади в Минске
26.03.2017 13:05 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 мар — Sputnik. Около двух десятков молодых активистов собрались возле Октябрьской площади в Минске, чтобы выразить протест в связи с задержаниями, которые прошли в субботу в ходе несанкционированной уличной акции День Воли, передает корреспондент Sputnik с места событий.
Накануне в Минске
В воскресенье протестующие стали собираться возле Октябрьской площади, чтобы выразить протест в связи с субботними задержаниями, там же находятся сотрудники правоохранительных органов и многочисленные журналисты.
Как передает корреспондент Sputnik, правоохранители не пускают собравшихся на площадь, активисты, окруженные журналистами, находились возле одного из входов в универсам "Центральный". Спустя некоторое время они начали расходиться.
Между тем, по информации ряда СМИ, возле площади правоохранители задержали нескольких активистов.
Накануне акции протеста также
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что все несанкционированные протесты в республике будут пресекаться жестко, а их участники будут привлечены к предусмотренной законодательством ответственности.
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Собравшихся возле центральной площади столицы активистов было меньше, чем представителей СМИ и правоохранителей.
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