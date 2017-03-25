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В регионах прошли задержания из-за несанкционированных акций

26.03.2017 13:18 — Новости Общества | Tut.by  
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В регионах люди попытались собраться на акции против задержаний в День Воли. Эти попытки были пресечены правоохранительными органами.

В Гродно на площади Ленина собралось около 20 человек. Милиция через громкоговоритель предупредила собравшихся, что если те не разойдутся, то к ним «будут применены физическая сила и спецсредства».

В Бобруйске не обошлось без задержаний. Правозащитники сообщают о 30 задержанных. В частности, в Бобруйске сотрудники милиции забрали в автозак журналистов Светлану Головкину, Анатолия Санотенко, Виктора Масаловича, Андрея Шобина и Дениса Носова (БелаПАН), а также еще около двадцати человек, которые собрались на местной площади Победы.

«Одного мужчину забрали прямо из магазина, когда он покупал куртку. Нас посадили в атозак и привезли к УВД, — рассказала Светлана. — Одной женщине нужна помощь, ей отбили бока. У второй пятилетний сын остался один дома. Она просила передать мужу ключи от квартиры, но сотрудники милиции отказались».

В Пинске сообщают о 150 собравшихся на акцию, там также проходят задержания.

В Бресте оцеплена центральная площадь. Автозаки во дворах центральных улиц. Обыскивают портфели и проверяют документы. Задержаны около 10 человек.

В бресткой больнице скорой помощи, где находится Владимир Некляев, на входе были задержаны журналисты телеканала Belsat Милана Хаританюк и Алесь Лявчук.

В Витебске задержаны активист движения «За Свободу» Христофор Желяпов, правозащитники Константин Мардвинцев, Леонид Светик и Павел Левинов.

В Орше на акции, во время которой на Центральную площадь вышли около 100 человек, задержали редактора регионального сайта orsha.eu Игорь Казмерчак, крое него задержаны еще несколько человек.

В Могилеве на акцию собрались около 50 человек. О задержаниях не сообщается.

В Минске — задержаны несколько десятков человек.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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В регионах люди попытались собраться на акции против задержаний в День Воли. Эти попытки были пресечены правоохранительными органами.

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